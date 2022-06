THE Asia University Rankings 2022, UI Kembali Puncaki Kampus Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) menduduki posisi pertama sebagai universitas terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education (THE). THE kembali merilis THE Asia University Rankings 2022 pada Rabu, 1 Juni 2022.Hasilnya menempatkan UI pada jajaran Top 20 universitas terbaik di Asia Tenggara bersama perguruan tinggi top dunia seperti National University of Singapore (NUS) dan Universiti Malaya. Pada pemeringkatan ini, THE melihat dari data yang mencakup 616 universitas dari 31 wilayah.THE Asia University Rankings 2022 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri, dan pemerintah.Ada lima bidang indikator kinerja THE Asia University Rangkings 2022 , yaitu Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence), International outlook (staff, students and research), dan Industry Income (knowledge transfer).UI unggul di Indonesia dengan skor keseluruhan 32.4-34.6. Pada indikator Industry Income, UI memperoleh skor tertinggi dari empat indikator lainnya dengan skor 80.7. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, pada indikator International Outlook dan Teaching, UI menempati peringkat pertama se-Indonesia.Menanggapi capaian posisi UI pada THE Asia University Rankings 2022, Rektor UI, Ari Kuncoro menyampaikan rasa syukur atas hasil kerja keras seluruh sivitas akademika UI. “Terus berkarya dan berkontribusi nyata dalam membangun negeri di era revolusi industri yang bergerak sangat cepat. Semoga kami bisa mempertahankan menjadi yang terbaik di Tanah Air dan masuk jajaran top 5 di Asia Tenggara,” kata Ari, Jumat, 3 Juni 2022.Di level Asia Tenggara, UI memperoleh peringkat ke-18 dari 76 institusi. UI mengalahkan King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Chiang Mai University, dan Vietnam National University, Hanoi. Indikator yang unggul dari UI di wilayah Asia Tenggara adalah Teaching yakni, berhasil menempati peringkat tiga di Asia Tenggara setelah NUS dan Nanyang Technological University, Singapore.Sementara itu dalam THE Awards Asia 2022, UI berhasil masuk ke dalam satu nominasi dari sepuluh kategori, yakni THE Datapoints Impact Award. Penilaian pada kategori ini berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan dinilai tersendiri oleh THE.Chief Knowledge Officer THE, Phil Baty mengatakan dalam keterangan resminya mengatakan, ini adalah THE Awards Asia tahunan keempat. Selama beberapa tahun terakhir, THE telah memamerkan banyak contoh luar biasa dari universitas yang melakukan yang terbaik seperti beradaptasi dengan cemerlang terhadap tantangan baru, mengembangkan ide-ide baru, membantu siswa tumbuh menjadi warga negara yang produktif dan terlibat."Juga bekerja secara kolaboratif untuk mengatasi masalah lokal, nasional dan internasional, dan berkontribusi pada upaya untuk membangun masyarakat yang kuat dan tangguh," kata Phil Baty.Phil mengucapkan selamat kepada 10 pemenang tahun ini. Menurutnya, semua orang yang mencapai tahap akhir layak mendapatkan pujian yang luar biasa atas pekerjaan yang mereka lakukan pada 2021."Semua kisah mereka menarik dan menginspirasi, bahwa universitas di Asia dilengkapi dengan visi, sumber daya, dan kemauan untuk melakukan tugas apa pun. Merupakan kehormatan besar bagi THE untuk menjadi tuan rumah penghargaan ini, dan kami berharap dapat menyoroti lebih banyak lagi karya luar biasa Anda di tahun 2023,” ujar Phil Baty.Baca juga: Universitas Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2022, Ini Daftarnya THE World University Rankings adalah satu-satunya tabel kinerja global yang menilai perguruan tinggi riset-intensif pada semua misi inti para perguruan tinggi tersebut yang meliputi pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang.Hasil pemeringkatan THE Asia University Rankings 2022 selengkapnya dapat dilihat pada laman https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/regional-ranking.