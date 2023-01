Tampil di Serial The Last of Us, Kemendikbudristek Bangga dengan Capaian Christine Hakim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Akting Christine Hakim di Serial The Last of Us Tuai Pujian Netizen Luar Negeri

(REN)

Jakarta: Baru-baru ini jagat media sosial diramaikan dengan kemunculan aktris peraih penghargaan pencapaian seumur hidup Festival Film Indonesia, Christine Hakim , di serial The Last Of Us. Christine muncul dalam adegan pembuka episode 2 di serial produksi HBO itu.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) turut bangga serta mengapresiasi prestasi yang diukir Christine Hakim atas capaian luar biasa bagi perfilman Indonesia dan membanggakan Tanah Air di kancah internasional.“Kami sangat bangga dan mengapresiasi Christine Hakim atas kontribusinya bagi perfilman Indonesia, yang kini telah mengepakkan sayapnya ke perfilman di kancah internasional,” kata Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Ahmad Mahendra, dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Januari 2023.Mahendra mengatakan sebagai bentuk apresiasi, Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi Christine Hakim hadir pada premiere film di Amerika Serikat pada beberapa waktu lalu.“Ini merupakan dukungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dalam mengapresiasi aktris dan sineas Indonesia yang telah berkarya serta membawa nama baik Indonesia di dunia internasional,” ucap Mahendra.The Last of Us merupakan serial HBO yang kisahnya tentang wabah infeksi mematikan yang telah membunuh sebagian besar peradaban modern. Pada episode kedua The Last of Us, Christine berperan sebagai seorang profesor mikologi dari Jakarta, Indonesia, yang bernama Ratna Pertiwi.Christine Hakim muncul pada adegan pembuka episode tersebut. Selain Christine Hakim, Yayu Unru juga turut memerankan karakter Agus Hidayat sebagai personel TNI dalam serial tersebut.Film yang diadaptasi dari permainan populer survival horror di platform PlayStation 4 ini telah menayangkan episode ke-2 pada kanal HBO serta HBO Max dan telah disaksikan 5,7 juta penonton pada tayangan perdananya.