Anak Artsy Merapat! Ini 5 Kampus Seni yang Wow Abis!

1. The Julliard School – New York, Amerika Serikat

2. Berklee College of Music – Amerika Serikat

3. Royal College of Music – London, Inggris

4. Chung Ang University – Korea Selatan

5. NYU Tisch – Amerika Serikat

Baca juga: 5 Kampus yang Punya Jurusan Seni dan Desain Terbaik di Dunia

(REN)

Jakarta: Punya jiwa-jiwa seni tapi lagi bingung memilih kampus mana yang cocok buat kalian? Ini lima daftar kampus seni terbaik di dunia serta spesialisasinya dilansir dari Instagram @kobieducation, yang cocok banget buat kalian yang tertarik dengan bidang seni:Sekolah seni prestigious satu ini banyak menghasilkan alumni-alumni ternama dan jebolan grammy award, seperti David Bryan – Keyboardis band Bon Jovis dan Anthony Mackie – Aktor film Captain America. Untuk mengasah kemampuan siswanya, The Julliard School juga sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni yang megah dan top di dunia di Lincoln Center. Maka, enggak perlu heran kalau sekolah ini menjadi sekolah yang paling diincar oleh anak-anak seni.Punya ketertarikan di dunia musik kontemporer? Kolese satu ini pas banget buat kalian! Sejak berdiri, kolese ini berhasil melahirkan banyak musisi ternama, seperti Charlie Puth dan John Mayer yang karyanya berhasil merebut hati peminat musik di seluruh dunia.Siapa sih yang enggak tahu kampus satu ini? Deretan musisi papan atas seperti Isyana Sarasvati – musisi Indonesia hingga Sir. Elton John – musisi asal UK merupakan jebolan kampus ini, lho! Selain itu, kampus ini merupakan kampus musik tertua di Inggris yang menyediakan pengajaran berbagai jenis musik baik dari yang populer hingga klasik bagi siswa dari seluruh jenjang. Wah, hebat banget!Memiliki akreditasi bagus pada bidang seni, membuat Chung Ang University berhasil mencetak alumni-alumni ternama di industri entertainment, seperti Kim Soo Hyun – Aktor Korean Drama “It’s Okay to not be Okay” hingga Yuri dan Soo-Young – Anggota KPop Girl Group SNSD. Oleh karena itu, banyak sekali aktris-aktris korea yang menjadi langganan kuliah di kampus ini.Kalian sudah tahu belum kalau New York University memiliki sekolah seni bernama Tisch School of Art? Menyediakan fasilitas top untuk pembuatan film membuat Tisch School of Art terkenal akan bidang akting, perfilman, dan seninya. Enggak kalah prestige dengan sekolah seni lainnya, Tisch School of Art juga berhasil mengantar banyak mahasiswanya untuk berkiprah di industri perfilman hollywood, seperti Idina Menzel dan Kristen Bell – Aktris film Frozen, dan juga Miles Teller – Aktor film “Divergent” dan sequelnya.Nah, dari kelima kampus seni di atas, ada nggak nih yang menarik perhatian kalian? (