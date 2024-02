Isra Mi’raj 2024 Kapan? Ini Jadwal, Sejarah Singkat, dan Hikmahnya

Advertisement

Hikmah Isra Mikraj

Jakarta: Umat Islam memperingati Isra Mi'raj setiap tanggal 27 Rajab dalam kalender Hijriah. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa penting bagi umat muslim di mana Nabi Muhammad SAW melakukan dua perjalanan suci dalam waktu satu malam.Dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad SAW yang kala itu berusia 51 tahun mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini tertuang dalam firman Allah SWT Surat Al Isra ayat 1. Allah SWT berfirman:Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal-masjidil-harami ilal-masjidil-aqsallazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas-sami'ul-basiir.Artinya: Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Israa:1)Peristiwa ini lah yang diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 27 Rajab dengan berbagai aktivitas. Mulai dari pembacaan pengajian, pembacaan Maulid Diba'i/Shimtudduror, dan juga pembacaan ayat suci Al-Qur'an.Pada satuan pendidikan biasanya menggelar kegiatan seperti lomba Tilawah Alquran, lomba Nasyid hingga pidato.Lalu kapan Isra Mi’raj 2024? Pemerintah RI menetapkan tanggal 8 Februari 2024 sebagai hari libur nasional untuk memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 2024.Keputusan ini selaras dengan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023.Tidak ada hal yang Allah SWT kehendaki tanpa menyimpan hikmah di baliknya. Tanpa terkecuali peristiwa Isra Mikraj. Momen ini memiliki sejumlah hikmah. Dilansir NU Online, berikut ini hikmah peristiwa Isra Mikraj:Isra Mikraj adalah sebuah bukti keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Peristiwa Isra Mikraj yang mahadasyat ini juga menjadi bukti bahwa mukjizat itu nyata dan hanya milik Allah SWT semata.Malam Isra Mikraj merupakan waktu disyariatkannya shalat lima waktu secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa melalui perantara Malaikat Jibril seperti syariat lainnya. Ini menunjukkan bahwa shalat punya kedudukan sangat penting bagi umat Islam.Sebelum peristiwa Isra Mikraj, Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang sangat dicintai dan mendukung misi dakwahnya dengan sepenuh hati. Penindasan kaum Quraisy juga semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah berikan ini supaya Rasulullah benar-benar tangguh dalam berdakwah.Masjidil Aqsa menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan, sebelum bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini menjadi bukti akan betapa mulianya masjid tersebut. Tak hanya itu, Masjidil Aqsa bahkan pernah menjadi kiblat salat umat Islam.