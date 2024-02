40 Twibbon Isra Mi’raj 2024 dengan Desain Menarik untuk Medsos dan Link Download

Jakarta: Umat Islam memperingati Isra Mi'raj setiap tanggal 27 Rajab. Pada tahun 2024 Isra Mi'raj diperingati pada Kamis, 8 Februari 2024. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa penting bagi umat muslim di mana Nabi Muhammad SAW melakukan dua perjalanan suci dalam waktu satu malam. Dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad SAW yang kala itu berusia 51 tahun mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam. Dikutip dari laman SDIT At Taubah, peristiwa Isra' Mi'raj juga dikenal sebagai perjalanan agung Nabi Muhammad menuju langit ke-7 untuk menerima perintah shalat dari Allah SWT. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Twibbon Isra Mi'raj 2024 Peringatan Isra Mi'raj 2024 bisa dirayakan dengan memasang Twibbon dan membagikannya di media sosial. Banyak desain twibbon yang menarik dan unik, penggunaan twibbon juga cukup mudah. Dilansir dari Twibbonize, berikut ini, Medcom.id sudah merangkum kumpulan link twibbon Isra Mi'raj 2024 dengan desain menarik yang bisa Sobat Medcom gunakan. https://twb.nz/isramirajsbi https://twb.nz/tbmuharram1443h https://www.twibbonize.com/isramiraj1446h https://www.twibbonize.com/twbisramirsjrohis https://www.twibbonize.com/r27 https://www.twibbonize.com/cirewed https://www.twibbonize.com/tugasisramiraj https://twb.nz/isramirajponpesbaron https://twb.nz/twibbonptry https://twb.nz/imeliosoffice https://twb.nz/phisramiraj https://twb.nz/isramirajmiwidoro https://twb.nz/isramiraj1445hgmr https://twb.nz/gyrisramiraj2024 https://www.twibbonize.com/isramiraj1445h-tvipgroup https://www.twibbonize.com/isramirajsdnpakujajar https://www.twibbonize.com/isramiraj1445-elhaku https://www.twibbonize.com/isramiraj1445-elhaku2 https://www.twibbonize.com/sdnkaligermanisramiraj https://www.twibbonize.com/isratjl https://www.twibbonize.com/isramirajpcnukotabogor https://www.twibbonize.com/isramiraj1442hgmnu https://www.twibbonize.com/twibonisramiraj20231444 https://www.twibbonize.com/isramiraj1445h https://www.twibbonize.com/1445hisramiraj https://www.twibbonize.com/twibbonptry https://www.twibbonize.com/isramiraj56 https://www.twibbonize.com/isramirajmsijateng https://twb.nz/mtsmuisramiraj https://twb.nz/im1445aljnh https://www.twibbonize.com/marhabanyasyahrurajaba https://www.twibbonize.com/isramirajnabimuhammadsaw2023 https://www.twibbonize.com/isramirajhni2 https://www.twibbonize.com/gosali-kidul2024 https://www.twibbonize.com/link-isramrj https://www.twibbonize.com/israsmenza https://www.twibbonize.com/alfalahjalansehatpayunghias https://www.twibbonize.com/isramirajalazhar https://www.twibbonize.com/isramiraj2024 https://www.twibbonize.com/ppkujungpangkah Cara Menggunakan Twibbon Klik salah satu link di atas Unggah foto dengan klik pilih foto, atur foto (crop)/ geser foto agar pas dengan frame yang disediakan. Jika posisi terbalik bisa gunakan fitur putar yang tersedia. Setelah foto dirasa pas, pilih unduh/download. Tunggu hingga proses unduh selesai. Unggah Twibbon tadi ke akun media sosial, baik status Whatsapp, Twitter maupun Instagram. Nah, itu tadi link download twibbon Isra Mi'raj yang bisa Sobat Medcom gunakan, yuk unggah di medsos!