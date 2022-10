Simak Yuk! Contoh Soal Tes Skolastik SNBT 2023 Sub Tes Potensi Kognitif

Apa itu potensi kognitif?

Contoh soal Tes Skolastik SNBT Potensi Kognitif dan pembahasannya

1. Topik: Negasi





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Negasi “Semua siswa memakai seragam putih abu-abu” adalah “Beberapa siswa tidak memakai seragam putih abu-abu.” Negasi “dan” adalah “atau” Negasi “memakai sepatu hitam” adalah “tidak memakai sepatu hitam”

2. Topik: Premis

3. Topik: Simpulan

4. Topik: Urutan

5. Topik: Logika

6. Topik: Logika

7. Topik: Pola Bilangan

8. Topik: Pola Bilangan

9. Topik: Pola Gambar

10. Topik: Pola Gambar

(REN)

Jakarta: Tahun depan, seleksi masuk perguruan tinggi negeri ( PTN ) bakal berubah format. Salah satunya dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( SNBT ).Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, tes tak lagi bakal mengukur siswa berdasarkan mata pelajaran. Seleksi bakal berbentuk Tes Potensi Skolastik (TPS).Salah satu yang diujikan dalam TPS ialah Potensi Kognitif. Simak contoh tes potensi kognitif dan pembahasannya dikutip dari laman Ruangguru:Potensi Kognitif adalah tes untuk menguji kemampuan berlogika dan menganalisis suatu masalah. Tes ini akan menguji kemampuan problem solving dan bernalar. Potensi Kognitif menjadi salah satu sub tes yang akan diujikan pada Tes Skolastik.Semua siswa memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam.Negasi kalimat tersebut adalah …A. Ada siswa yang memakai seragam putih abu-abu dan tidak memakai sepatu hitam.B. Beberapa siswa tidak memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam.C. Beberapa siswa tidak memakai seragam putih abu-abu atau tidak memakai sepatu hitam.D. Semua siswa tidak memakai seragam putih abu-abu dan tidak memakai sepatu hitam.E. Semua siswa tidak memakai seragam putih abu-abu, tetapi memakai sepatu hitam.Jawaban: CPembahasan:Negasi dari kata semua adalah beberapa atau ada. Sementara itu, negasi dari dan adalah atau.Oleh karena itu, negasi dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut:Dengan demikian, negasi kalimat “Semua siswa memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam” adalah “Beberapa siswa tidak memakai seragam putih abu-abu atau tidak memakai sepatu hitam.”Jadi, jawaban yang tepat adalah C.Jika warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam, maka desa tidak akan terjadi kasus pencurian. Terjadi kasus pencurian di desa atau semua warga merasa aman.Simpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut adalah ...A. Jika warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam, maka semua warga merasa aman.B. Jika warga tidak kompak menjalankan patroli setiap malam, maka semua warga tidak merasa aman.C. Warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam atau semua warga tidak merasa aman.D. Warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam atau semua warga merasa aman.E. Jika warga tidak kompak menjalankan patroli setiap malam, maka akan terjadi pencurian.Jawaban: APembahasan:Berdasarkan informasi pada soal, diperoleh beberapa premis sebagai berikut:P1= Jika warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam, maka desa tidak akan terjadi kasus pencurian.P2= Terjadi kasus pencurian di desa atau semua warga merasa aman.Dari premis-premis tersebut, dapat dibuat permisalan sebagai berikut:p: Warga menjalankan patroli setiap malam.q: Tidak akan terjadi pencurian.r: Semua warga merasa aman.Berdasarkan permisalan di atas, maka premis 1 dan 2 dapat ditulis sebagai berikutKarena premis 1 berbentuk implikasi dan premis dua bukan berbentuk implikasi, maka untuk dapat menyimpulkan dua premis di atas, ubah premis 2 menjadi bentuk implikasi juga.Ingat bahwa ~q V r ekuivalen dengan q => r Kemudian, dengan menggunakan silogisme, maka kesimpulannya sebagai berikut.Dengan demikian, simpulan yang dapat ditarik dari kedua premis tersebut adalah “Jika warga kompak bergantian menjalankan patroli setiap malam, maka semua warga merasa aman”.Jadi, jawaban yang tepat adalah A.Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring zat sisa dari darah dengan baik. Jika mengalami gagal ginjal, akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah. Keadaan ini dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan tubuh. Penumpukan cairan yang berlebih di paru-paru dan perubahan zat kimia dalam darah berpengaruh pada fungsi jantung dan otak.Nurin, F. (2021). Gagal Ginjal. Diambil 5 Januari 2022 dari https://hellosehat.com/urologi/ginjal/gagal-ginjal/.Berdasarkan teks tersebut, simpulan berikut ini yang BENAR adalah ...A. Jika seseorang mengalami gagal ginjal, maka tidak akan memengaruhi fungsi kerja jantung dalam memompa darah.B. Jika seseorang mengalami gagal ginjal, maka dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan tubuh.C. Jika seseorang mengalami gagal ginjal, maka akan menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru.D. Jika seseorang tidak mengalami gagal ginjal, maka tidak terjadi komplikasi yang membahayakan tubuh.E. Jika seseorang tidak mengalami gagal ginjal, maka tidak akan membahayakan tubuh.Jawaban: BPembahasan:Perhatikan pernyataan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga di dalam teks!"Jika seseorang mengalami gagal ginjal, akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah. Keadaan ini dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan tubuh."Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dimisalkan sebagai berikut.p: Seseorang mengalami gagal ginjal.q: Terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah.r: Komplikasi yang membahayakan tubuh.Oleh karena itu, dari kalimat "Jika seseorang mengalami gagal ginjal, akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah", dapat dibuat premis pq dan dari kalimat "Keadaan ini dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan tubuh", dapat dibuat premis qr karena keadaan yang dimaksud pada kalimat tersebut adalah keadaan terjadinya penumpukan limbah dan zat kimia pada darah.Berdasarkan penarikan kesimpulan silogisme, didapat kesimpulan sebagai berikut.Dengan demikian, diperoleh kalimat kesimpulannya adalah "Jika seseorang mengalami gagal ginjal, maka dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan tubuh".Jadi, jawaban yang tepat adalah B.Dokter Ramlan memiliki 6 orang pasien rawat inap bernama Sonia, Josua, Yuna, Tama, Jimmy, dan Kiara yang setiap pagi ia kunjungi untuk memeriksa perkembangan kesehatan mereka. Dokter Ramlan selalu mengunjungi keenam pasien tersebut secara berurutan sebagai berikut.Kiara dikunjungi sebelum Tama dan setelah Sonia.Sonia dikunjungi setelah Jimmy dan sebelum Yuna.Joshua dikunjungi setelah Tama.Pasien yang pertama dikunjungi adalah ....A. JimmyB. KiaraC. SoniaD. TamaE. YunaJawaban: APembahasan:Berdasarkan informasi pada teks terdapat enam orang pasien yang dikunjungi secara berurutan. Diketahui urutan pasien yang berkunjung pada soal adalah sebagai berikut:Kiara dikunjungi sebelum Tama dan setelah Sonia.Sonia dikunjungi setelah Jimmy dan sebelum Yuna.Joshua dikunjungi setelah Tama.Dengan demikian, pasien yang pertama dikunjungi adalah Jimmy.Jadi, jawaban yang tepat adalah A.Masing-masing anggota keluarga Pak Danu dikodekan dengan inisial A sampai G. Kode tersebut secara acak merujuk kepada ayah, ibu, istri, adik perempuan, adik laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dari Pak Danu. Beberapa hal mengenai mereka adalah sebagai berikut.Pak Danu seumuran dengan istrinya.A, E, dan G adalah perempuan.E dan D lebih muda dari F.B dan G lebih muda dari A.Jika F adalah ibu dari Pak Danu dan usianya lebih muda dari ayah Pak Danu, pernyataan di bawah ini yang pasti salah adalah ...A. C adalah ayah Pak Danu.B. B adalah adik laki-laki Pak Danu.C. D adalah anak laki-laki Pak Danu.D. A adalah adik perempuan Pak Danu.E. G adalah anak perempuan Pak Danu.Jawaban: DPembahasan:Perhatikan batasan atau petunjuk yang ada pada soal, yaitu sebagai berikut:Pak Danu seumuran dengan istrinya.A, E, dan G adalah perempuan.E dan D lebih muda dari F.B dan G lebih muda dari A.F adalah ibu dari Pak Danu.Ibu Pak Danu lebih muda dari ayah Pak Danu.Diketahui bahwa A, B, C, D, E, F, dan G secara acak adalah ayah, ibu, istri, adik perempuan, adik laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dari Pak Danu. Ingat bahwa Pak Danu tidak termasuk yang diberi kode sehingga terdapat 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang diberi kode. Berdasarkan petunjuk tersebut, perempuan dimisalkan dengan A, E, G, dan F sebagai ibu dari Pak Danu. Oleh karena itu, laki-laki dimisalkan dengan B, C, dan D.Karena D adalah laki-laki dan lebih muda dari F (ibu Pak Danu), maka D tidak mungkin permisalan dari ayah Pak Danu. Kemudian, B dan G lebih muda dari A serta A adalah perempuan, maka B dan G hanya bisa diisi oleh anak atau adik dari Pak Danu dengan satu-satunya kemungkinan A adalah permisalan dari istri Pak Danu. Hal ini yang paling mungkin karena perempuan yang lebih tua dari anak dan adik dari Pak Danu pasti Istri Pak Danu. Untuk lebih jelasnya, gambar dan tabel berikut ini menjelaskan beberapa kemungkinan yang terjadi!Berdasarkan tabel pada ilustrasi tersebut, akan diperiksa setiap pernyataan pada pilihan jawaban dan akan dipilih pernyataan yang pasti salah.Pernyataan pada pilihan jawaban A, yaitu C adalah ayah Pak Danu merupakan pernyataan yang pasti benar. Dengan demikian, pilihan jawaban A tidak tepat.Pernyataan pada pilihan jawaban B, yaitu B adalah adik laki-laki Pak Danu merupakan pernyataan yang bisa jadi benar. Dengan demikian, pilihan jawaban B tidak tepat.Pernyataan pada pilihan jawaban C, yaitu D adalah anak laki-laki Pak Danu merupakan pernyataan yang bisa jadi benar. Dengan demikian, pilihan jawaban C tidak tepat.Pernyataan pada pilihan jawaban D, yaitu A adalah adik perempuan Pak Danu merupakan pernyataan yang pasti salah karena A pasti Istri Pak Danu. Dengan demikian, pilihan jawaban D tepat.Pernyataan pada pilihan jawaban E, yaitu G adalah anak perempuan Pak Danu merupakan pernyataan yang bisa jadi benar. Dengan demikian, pilihan jawaban E tidak tepat.Oleh karena itu, pernyataan yang pasti salah adalah A adalah adik perempuan Pak Danu.Jadi, jawaban yang tepat adalah D.Dafa memiliki 2 jenis kue, yaitu kue cokelat dan kue stroberi. Dafa akan memberikan seluruh kue miliknya kepada 6 orang temannya. Pada kondisi manakah setiap teman Dafa memperoleh masing-masing kue sama banyak?A. Kue Dafa terdiri dari 36 kue cokelat dan 32 kue stroberi.B. Kue Dafa terdiri dari 32 kue cokelat dan 24 kue stroberi.C. Kue Dafa terdiri dari 30 kue cokelat dan 28 kue stroberi.D. Kue Dafa terdiri dari 28 kue cokelat dan 24 kue stroberi.E. Kue Dafa terdiri dari 24 kue cokelat dan 36 kue stroberi.Jawaban: EPembahasan:Untuk menentukan apakah setiap teman Dafa dapat memperoleh masing-masing kue sama banyak, dapat dilakukan dengan memilih bilangan yang mewakili banyaknya masing-masing kue cokelat dan stroberi yang habis dibagi 6.Pilihan jawaban AKarena banyaknya kue stroberi tidak habis dibagi 6, maka pilihan jawaban A tidak tepat.Pilihan jawaban BKarena banyaknya kue cokelat tidak habis dibagi 6, maka pilihan jawaban B tidak tepat.Pilihan jawaban CKarena banyaknya kue cokelat dan stroberi tidak habis dibagi 6, maka pilihan jawaban C tidak tepat.Pilihan jawaban DKarena banyaknya kue stroberi tidak habis dibagi 6, maka pilihan jawaban D tidak tepat.Pilihan jawaban EKarena banyaknya kue cokelat habis dibagi 6, maka pilihan jawaban E tepat.Dengan demikian, kondisi yang memungkinkan setiap teman Dafa memperoleh masing-masing kue sama banyak adalah kue Dafa terdiri dari 24 kue cokelat dan 36 kue stroberi.Jadi, jawaban yang tepat adalah E.Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5.050. Nilai dari 201 + 202 + 203 + ... + 300 adalah ....A. 9.050B. 20.050C. 10.050D. 15.050E. 25.050Jawaban: EPembahasan:Diketahui jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5.050.1 + 2 + 3 + ... + 100 = 5.050Oleh karena itu, nilai dari 201 + 202 + 203 + … + 300 adalah sebagai berikut.201 + 202 + 203 + ... + 300 = ... (ada 100 bilangan)Terdapat pola berikut.Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan E.Perhatikan gambar berikut!Nilai dari p adalah ....A. 6B. 9C.12D. 18E. 24Jawaban: APembahasan:Perhatikan pola yang terbentuk pada gambar di bawah ini!Pola yang terbentuk pada gambar pertama adalah sebagai berikut!Dengan menggunakan pola yang sama dari gambar pertama, nilai p pada gambar kedua dapat ditentukan melalui perhitungan berikut!Dengan demikian, diperoleh nilai p adalah 6.Jadi, jawaban yang tepat adalah A.Gambar yang tepat untuk melanjutkan pola gambar di atas adalah ....Jawaban: CPembahasan:Apabila kita perhatikan pola dari gambar 1 hingga gambar 3, gambar pertama terdapat garis di sebelah atas dan bawah.Gambar kedua terdapat penambahan garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas.Gambar ketiga terdapat penambahan lagi garis vertikal di sebelah kanan dengan garis diagonal tetap.Oleh karena itu, gambar selanjutnya adalah menambahkan garis vertikal di sebelah kiri, tetapi garis diagonal tetap. Gambar tersebut dapat ditemukan pada pilihan jawaban C.Jadi, jawaban yang tepat adalah C.Manakah gambar yang TEPAT untuk menggantikan kotak yang memiliki tanda tanya tersebut?Jawaban: CPembahasan:Perhatikan bahwa deret gambar dimulai ketika bangun segitiga dirotasikan sejauh 45º searah jarum jam dan terdapat pergantian warna lingkaran besar dan lingkaran kecil.Selanjutnya, deret gambar dengan bentuk kotak, oval, segitiga, dan kembali lagi seperti urutan awal. Oleh karena itu, gambar yang terbentuk pada kotak keempat adalah sebagai berikut.Jadi, jawaban yang tepat adalah C.Mudah dipahami kan? Enggak perlu takut atau panik, dengan banyak berlatih contoh soal Tes Skolastik SNBT/UTBK Potensi Kognitif pasti Sobat Medcom bisa lebih mudah mengerjakannya di hari ujian nanti.