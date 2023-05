ITS Lantik 120 Insinyur Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) melantik 120 lulusan insinyur baru melalui Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI). Rektor ITS Mochamad Ashari menyebut kebutuhan tenaga insinyur profesional di Indonesia urgen sebab masih sangat kurang.“Kebutuhan insinyur profesional idealnya per 1 juta penduduk berkisar 10.000 orang,” kata Ashari dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Mei 2023.Ashari menuturkan dengan angka kebutuhan atas insinyur yang begitu besar, lulusan insinyur di Indonesia masih berjumlah 2.600 orang per 1 juta penduduk. “Hal ini sangat disayangkan karena insinyur berperan penting dalam pembangunan nasional,” ujar dia.Dia menyebut ITS bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terus mengupayakan peningkatan jumlah insinyur profesional di Indonesia. Salah satunya, diwujudkan melalui pelantikan 120 lulusan insinyur baru di ITS.“Lulusan kali ini terdiri dari 89 praktisi industri, 19 orang dosen, dan 12 orang dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum),” beber Guru Besar Teknik Elektro ITS tersebut.Ashari mengatakan jumlah insinyur yang lulus tahun ini meningkat 32 persen lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini membuktikan pergerakan ITS bersama PII semakin progresif.“Berbeda dengan tahun lalu, lulusan insinyur profesional kali ini didominasi oleh praktisi industri," ujar Ashari.Ketua PII Jawa Timur, Gentur Prihantono, turut menyinggung tantangan atas jumlah insinyur di Indonesia. Gentur mengapresiasi ITS atas kontribusi tingginya dalam melahirkan insinyur-insinyur muda.“Hingga saat ini, ITS telah melahirkan 787 insinyur di Jawa Timur,” tutur dia.Gentur berharap kerja sama PII dan ITS ini bisa menjadi rujukan yang dapat memantik perguruan tinggi lain di Indonesia bekerja sama dalam upaya peningkatan jumlah insinyur profesional. “Harapannya, jumlah dan kualitas insinyur di Indonesia dapat meningkat secara signifikan,” ujar dia.