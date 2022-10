UM Jadi Penyebar Ide Gagasan Pengetahuan Terbaik dalam Negeri Versi THE WUR 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Universitas Negeri Malang (UM) dengan skor 35,8 Universitas Airlangga dengan skor 27,6 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan skor 26,0 Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan skor 25,5 Universitas Sumatera Utara (USU) dengan skor 25,1 Binus University dengan skor 24,4 Universitas Sebelas Nopember (UNS) dengan skor 23,6 Telkom University dengan skor 20,3 Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan skor 17,6 Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan skor 17,3.

(REN)

Jakarta: Sejumlah universitas di Indonesia masuk ranking dunia versi lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia, Times Higher Education ( THE ) 2023. Pemeringkatan THE telah diakui secara global dan menjadi salah satu penyedia peringkat teratas untuk penilaian kualitas institusi di seluruh dunia.Pada THE World University Rankings 2023, 1.799 universitas dari 104 negara dan wilayah masuk dalam pemeringkatkan. Hal itu membuat THE sebagai pemeringkatan universitas terbesar dan paling beragam hingga saat ini.Penilaian THE mencakup lima indikator. Mulai dari penilaian pengajaran (teaching), penelitian (research), Kutipan (citations), pendapatan industri (industry income), hingga pandangan internasional (international outlook).Tiap indikator penilaian THE mengeluarkan nilai masing-masing dari tiap perguruan tinggi. Di Indonesia, perguruan tinggi dengan nilai kutipan tertinggi diraih oleh Universitas Negeri Malang (UM).Berikut, 10 besar perguruan tinggi di Indonesia dengan penilaian tertinggi pada indikator kutipan versi THE 2023:Adapun indikator kutipan (citations) penilaian dilakukan dengan mengukur peran universitas dalam menyebarkan pengetahuan dan gagasan baru.