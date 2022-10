18 Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE WUR 2023, Ini Daftarnya

Universitas Indonesia (UI): UI masuk dalam jajaran peringkat 1.001-1.200 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 24.4-29.7 Universitas Airlangga (Unair): Unair masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Institut Teknologi Bandung (ITB): ITB masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Binus University: Binus masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Universitas Gadjah Mada (UGM): UGM masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Universitas Sultan Hasanuddin (Unhas): Unhas masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Institut Pertanian Bogor (IPB): IPB masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI): UPI masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3. Universitas Sebelas Maret (UNS): UNS masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Universitas Negeri Malang (UM): UM masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): ITS masuk dalam jajaran peringkat 1.201-1.500 dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 18.4-24.3 Universitas Brawijaya (UB): UB masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Universitas Diponegoro (Undip): Undip masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Universitas Islam Indonesia (UII): UII masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Universitas Padjadjaran (Unpad): Unpad masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Universitas Sumatera Utara (USU): USU masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Telkom University (Tel-U): Tel-U masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3 Universitas Andalas (Unand): Unand masuk dalam jajaran peringkat 1.501+ dunia versi THE. Skor rata-rata yang diraih 10.4-18.3.





Jakarta: Sebanyak 18 universitas di Indonesia masuk daftar perguruan tinggi terbaik di dunia versi lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education ( THE ) World University Rankings 2023. Pemeringkatan THE telah diakui secara global dan menjadi salah satu penyedia peringkat teratas untuk penilaian kualitas institusi di seluruh dunia.Sebanyak 1.799 universitas dari 104 negara dan wilayah masuk dalam pemeringkatkan THE World University Ranking 2023. Capaian itu menjadikan THE sebagai pemeringkatan universitas terbesar dan paling beragam hingga saat ini.Berikut 18 universitas di Indonesia yang masuk dalam ranking dunia versi THE WUR 2023:Penilaian THE WUR mencakup 13 indikator. Adapun indikator tersebut dikalibrasi dengan cermat dengan mengukur kinerja institusi.Kinerja yang dilihat mulai dari bidang pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional terhadap perguruan tinggi. THE WUR juga menganalisa kutipan untuk mengukur peran universitas dalam menyebarkan pengetahuan dan gagasan baru. Setidaknya, THE WUR menganalisis 121 juta kutipan dari 15,5 juta publikasi penelitian.