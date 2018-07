Guru Wajib Beri Tugas Siswa yang Libur

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto meminta semua guru untuk memberikan penugasan bagi siswa, sebagai kompensasi diliburkannya sejumlah sekolah saat pelaksanaan Asian Games 2018.Bowo mengatakan, penugasan dapat diberikan dalam beragam bentuk dan dikaitkan dengan tema Asian Games. "Itukan juga banyak nilai-nilai yang bermanfaat, dengan meliput dari seluruh negara peserta diberi penugasan. Misalnya, profil dari negara-negara peserta Myanmar, Mongolia, Irak, Iran dan lainnya. Dari sisi jumlah penduduk, cabang olahraga yang terkenal di negara tersebut dan cabang olahraga yang diikuti," terang Bowo kepada Medcom.id, Selasa, 31 Juli 2018.Mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu menambahkan, penugasan lainnya bisa berkaitan dengan konsentrasi jurusan yang diemban siswa, misalkan Biologi."Pendekatannya, bisa ke atlet itu terkait endurance, dibandingkan dengan negara kita sama negara lain, kenapa posturnya bagus dan lain-lain," tambahnya.Baca: Sumsel Tidak Liburkan Siswa Selama Asian Games Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meliburkan 17.000 siswa yang terdiri dari 34 sekolah. Peliburan ini dilakukan terkait pelaksanaan Asian Games, untuk meminimalisir kemacetan.Sekolah yang diliburkan merupakan sekolah yang berada di kawasan Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain itu, sekolah yang berada di dekat pintu keluar tol yang akan dilewati para atlet menuju venue.Total hari libur yang diberikan sebanyak sembilan hari. Mulai dari 21 hingga 31 Agustus 2018. Sementara sekolah yang berjauhan dari rute Asian Games tidak akan diliburkan."Dari 34 sekolah itu kita sudah kumpulkan, untuk strategi menghitung jumlah efektif sembilan hari yang diliburkan. Karena secara keseluruhan dalam satu semester itu ada 110 hari mengajar. Dengan diberikan penugasan, maka mereka bisa memenuhi syarat penyelenggaraan 1 semester pembelajaran," ungkap Bowo.Berikut rincian sekolah yang diliburkan selama sembilan hari saat Asian Games :1. SD Universal di Jalan Ruas Blok D6 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat2. SMP Universal di Jalan Ruas Blok D6 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat3. SMA Universal di Jalan Ruas Blok D6 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat4. SD Gandhi Memorial di Jalan HBR Motil Blok 6 Kav 1, Kemayoran, Jakarta Pusat5. SMP Gandhi Memorial di Jalan HBR Motil Blok 6 Kav 1, Kemayoran, Jakarta Pusat6. SMA Gandhi Memorial di Jalan HBR Motil Blok 6 Kav 1, Kemayoran, Jakarta Pusat7. SD Jubilee di Jalan Sunter Jaya I, Jakarta Utara8. SMP Jubilee di Jalan Sunter Jaya I, Jakarta Utara9. SMA Jubilee di Jalan Sunter Jaya I, Jakarta Utara10. SMA Negeri 24 di Jalan Lapangan Tembak Senayan Nomor 1, Gelora, Jakarta Pusat11. SD Global Sevila di Jalan Pulomas Jaya Nomor 1, Pacuan Kuda, Jakarta Timur12. SMP Global Sevila di Jalan Pulomas Jaya Nomor 1, Pacuan Kuda, Jakarta Timur13. SD Tugasku di Jalan Pulomas Jaya Nomor 1, Pacuan Kuda, Jakarta Timur14. SMP Tugasku di di Jalan Pulomas Jaya Nomor 2, Rawamangun, Jakarta Timur15. SMP Negeri 99 di Jalan Sirap Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur16. SMA Negeri 21 di Jalan Tanah Mas Raya, Jakarta Timur17. SD Lab School di Jalan Pemuda Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur18. SMP Lab School di Jalan Pemuda Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur19. SMA Lab School di Jalan Pemuda Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur20. SDN Rawamangun 09,11 di Jalan Pemuda Nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur21. SD Al Azhar di Jalan Sunan Giri Nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur22. SD Muhammadiyah 24 di Jalan Balai Pustaka Barat Nomor 2, Jakarta Timur23. SD Tarakanita 5 di Jalan Pemuda No 6 Rawamangun, Jakarta Timur24. SMP Trisula Perwari di Jalan Balai Pustaka Baru, Jakarta Timur25. SMP Diponegoro di Jalan Sunan Giri Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur26. SMA Diponegoro di Jalan Sunan Giri Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur27. SMK Diponegoro di Jalan Sunan Giri Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur28. SMA Negeri 30 di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat29. SMK Negeri 26 di Jalan Balai Pustaka Baru I, Rawamangun, Jakarta Timur30. SD Al Azhar di Jalan H Abdul Rahman No 9, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur31. SMP Al Azhar di Jalan H Abdul Rahman No 9, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur32. SMP Negeri 233 di Jalan H Abdul Rahman Nomor 68, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur33. SMK Al Wahyu di Jalan Madrasah 24 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur34. SMK Negeri 52 di Jalan Taruna Jaya Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur(CEU)