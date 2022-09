5 Peneliti dari Negara Anggota OKI Belajar Soal Vaksin di Unpad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Padjadjaran ( Unpad ) dan PT Biofarma menerima lima peserta magang dari negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) untuk belajar mengenai teknologi pembuatan vaksin . Peserta magang dari Mesir dan Pakistan itu mengikuti program COMSTECH OIC Fellowship Program.Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Lucia Rizka Andalucia mengatakan program beasiswa ini dimulai dari inisiasi Indonesia menjadi OIC Center of Excellence on Vaccines and Biotechnology Product pada 2017. PT Biofarma didorong sebagai laboratorium pusat unggulan tersebut.Perwakilan COMSTECH-OIC melakukan permohonan kepada Kemenlu dan Kemenkes RI untuk menerima peserta magang pada OIC Center of Excellence di Biofarma. Sebab, penguatan SDM menjadi salah satu upaya penting dalam kerja sama pengembangan vaksin dan bioteknologi antar negara anggota OKI.“COMSTECH kemudian mengajukan permohonan untuk mengirimkan penelitinya untuk mengikuti program beasiswa di Biofarma dan Universitas Padjadjaran. Kita berkomitmen untuk menerimanya,” ujar Lucia dalam Pembukaan Program COMSTECH OIC Fellowship Program dan Peresmian Laboratorium Jejaring OIC CoE di Jakarta dikutip dari laman unpad.ac.id, Jumat, 16 September 2022.Lucia mengatakan program dimulai pada akhir Agustus sampai Oktober 2022. Seluruh peserta akan berkunjung ke tiga industri vaksin di Jakarta dan Jawa Barat serta mengikuti pelatihan selama dua minggu di Biofarma.Selanjutnya, peserta akan mengikuti pelatihan seputar manajemen riset pengembangan vaksin hingga mempelajari beragam teknologi pembuatan vaksin yang dikembangkan Unpad. Pelatihan selama dua minggu tersebut digelar di Laboratorium Sentral Unpad. Selain itu, peserta juga akan mengunjungi ke beberapa laboratorium jejaring OIC Center of Excellence lainnya.Dalam mendukung program tersebut, Lab Sentral Unpad menjadi mitra sebagai Laboratorium Jejaring OIC Center of Excellence. Peresmian tersebut dilakukan langsung Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Faisal Fayyaz, pimpinan Biofarma, serta Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI.