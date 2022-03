Catat, Ini Jadwal dan Cara Daftar Ulang SNMPTN 2022 di ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal registrasi ulang ITS

Registrasi online 1–5 April 2022

Verifikasi data ekonomi orang tua 2–9 April 2022

Verifikasi data 2–9 April 2022

Pemeriksaan Tes Buta Warna 4–11 April 2022

Jakarta: Calon mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang lulus jalur seleksi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN ) 2022 wajib melakukan daftar ulang. Berikut jadwal dan cara daftar ulang di ITS.ITS meluluskan 1.189 peminat dari berbagai wilayah di Indonesia yang tersebar ke berbagai departemen yang ada.Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan bahwa kuota 1.189 kursi yang tersedia di ITS tersebut diperebutkan oleh 12.120 peminat.“Angka penerimaan ini merupakan 20 persen dari total kuota mahasiswa baru ITS tahun 2022,” jelas Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono.Meski kuota yang tersedia tidak berubah dari tahun lalu, Unggul menyebutkan jumlah peminat SNMPTN tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 12 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah calon mahasiswa yang diterima melingkupi mahasiswa pemilik KIP Kuliah sebanyak 28,34 persen dan calon mahasiswa reguler sebanyak 71,66 persen.Baca: Pendaftaran SNMPTN 2021 Dibuka Besok, Cek Tahapannya Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos SNMPTN 2022 wajib melakukan daftar ulang. Berikut jadwal daftar ulang seperti dikutip Medcom.id dari pengumuman ITS yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Adi Soeprijanto:Melakukan registrasi Online dengan mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang disyaratkan melalui laman https://sipmaba.its.ac.id, menggunakan nomor pendaftaran sebagai username dan tanggal lahir sebagai password, kemudian mencetak bukti pengisian sipmaba melalui laman tersebut.Verifikasi data ekonomi orang tua dari data Sipmaba oleh Tim UKT-ITS (termasuk calon mahasiswa baru program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K))Verifikasi Rapor, Validasi Biodata, dan proses daftar ulang oleh Tim Direktorat PendidikanUntuk program studi yang mensyaratkan tidak buta warna, akan dilaksanakan secara online, pada pukul 07.00 – 12.00 WIB.