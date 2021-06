Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah International Day 2023 di Jerman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berlin: Indonesia mendapatkan kehormatan dari Yasasan Lindau Nobel Laureate Meetings (LNLM) untuk menjadi tuan rumah (host) pada International Day. Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sesjen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek ), Ainun Na’im, menyatakan kesiapannya menyelenggarakan kegiatan besar ini."Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyiapkan perhelatan besar tersebut," ucap Ainun melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 12 Juni 2021.Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Berlin, Ardi Marwan menyampaikan, didaulatnya Indonesia menjadi tuan rumah pada kegiatan yang diberi nama International Day Indonesia 2023 ini merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi yang dilakukan KBRI Berlin. Kerja sama ini merupakan wujud dari hubungan harmonis antara LNLM dengan Kemendikbudristek."Sebelumnya telah terjalin kerja sama yakni pengiriman beberapa ilmuwan muda dari Indonesia untuk dapat berpartisipasi pada agenda tahunan Lindau Nobel Laureate Meetings," urai Ardi.Baca: 14 Sekolah Indonesia Luar Negeri Bersiap Hadapi Proses Akreditasi Ia menjelaskan, kerja sama pengiriman ilmuwan muda tersebut merujuk pada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Sesjen Kemendikbudristek, Ainun Naim dan Managing Director and Member of the Board of The Lindau Nobel Laureate Meetings Foundation, pada 2019 lalu.Ardi menuturkan, tercetusnya ide untuk menjadikan Indonesia sebagai host International Day pada 72nd Lindau Nobel Laureate Meetings (LNLM) pada musim panas 2023 merupakan bentuk kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh LNLM kepada Indonesia.