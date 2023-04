Dekan FKUI Terima Distinguished Service Award di Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: UI Sepakat Adakan Pertukaran Mahasiswa Kedokteran dengan University of Miyazaki

(CEU)

Jakarta: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB, menerima penghargaan 2023 AAHCI Distinguished Service Award. Penghargaan ini dari Alliance of Academic Health Centers International (AAHCI) - Association of American Medical Colleges (AAMC).Penghargaan diserahkan langsung oleh Special Advisor to the President and CEO AAMC/Executive Director of AAHCI, Steven L. Kanter, MD, dalam kegiatan Global Innovation Forum. Acara ini dihadiri Top Leader Medical School/Teaching Hospital di Amerika dan Dunia pada tanggal 12 April 2023 di Kantor Pusat AAMC, Washington, DC, Amerika Serikat.Penghargaan ini diberikan kepada Ari Fahrial Syam dengan kapasitasnya sebagai Dekan FKUI yang juga merupakan Southeast Asia Regional Ambassador, sebagai bentuk rekognisi AAHCI Pusat terhadap kerja keras beliau selama menjabat. Ari dinilai telah memberikan pelayananan yang luar biasa, berdedikasi, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kesuksesan program AAHCI, terutama di wilayah ASEAN.“Ya sebagai Dekan, kebetulan FKUI menjadi member dari Alliance of Academic Health Centre International ini yang berbasis di Washington DC. Tahun 2018 saya diangkat menjadi Regional Ambassador SEA, masa tugas 2 tahun diperpanjang sampai 2 periode," kata Ari di Jakarta, Rabu, 19 April 2023.Dalam tugas ini banyak terobosan yang ia lakukan dan sharing tentang apa yang FKUI-RSCM kerjakan. "Khususnya dalam masa pandemi sehingga mereka memberikan award ini,” ucap Ari.AAHCI adalah asosiasi nirlaba yang didedikasikan untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan melalui kepemimpinan berbasis nilai dari pusat kesehatan akademik. FKUI secara resmi ditunjuk untuk menjadi AAHCI Southeast Asia Regional Office pada 1 Juli 2018 untuk periode 2018-2020 meneruskan peran dari National University of Singapore (NUS), Singapura, yang merupakan regional office sebelumnya.Kepemimpinan FKUI sebagai regional office dan Dekan Prof. Ari Fahrial Syam sebagai Regional Ambassador kemudian mendapat kepercayaan sehingga masa jabatannya diperpanjang untuk periode 2020-2022 dan kembali diperpanjang untuk yang kedua kalinya hingga Juni 2023.“Semoga penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi siapapun untuk kerja baik, inovatif, dan terus berusaha membuat terobosan yang orang lain belum pernah lakukan. Sungguh menyenangkan bisa menjadi contoh baik di mata dunia, bagaimana orang Indonesia bekerja,” tutup Ari