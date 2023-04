UI Sepakat Adakan Pertukaran Mahasiswa Kedokteran dengan University of Miyazaki

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) sepakat mengadakan kerja sama dengan University of Miyazaki. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam, dan Dean of The Faculty of Medicine, University of Miyazaki, Yoshitaka Hishikawa di Kiyotake Campus, University of Miyazaki, Jepang.University of Miyazaki merupakan perguruan tinggi yang memiliki sejarah riset panjang dengan keunggulan pada penelitian dasar dan translational. Banyak staf University of Miyazaki mendapat grant penelitian dari pihak eksternal.The Faculty of Medicine, University of Miyazaki, merupakan salah satu pusat pendidikan dan penelitian ilmu kedokteran di Jepang yang sudah eksis sejak 1974. Fakultas ini memiliki program pendidikan kedokteran yang memiliki keunggulan pada aspek teknologi penelitian kedokteran termutakhir.Kerja sama ini bertujuan memfasilitasi pertukaran mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dari kedua institusi, serta menyediakan kerja lapangan jangka pendek untuk mahasiswa yang terlibat. Masing-masing institusi akan menerima dua mahasiswa pertukaran pada tiap semester.Pemilihan kandidat dilakukan oleh institusi asal dengan persyaratan yang tercantum dalam Student Exchange Agreement yang telah disetujui kedua belah pihak.Program pertukaran mahasiswa ini akan memberikan banyak manfaat, baik bagi mahasiswa FKUI maupun mahasiswa dari University of Miyazaki.Mahasiswa dapat belajar dari lingkungan akademik yang berbeda, saling berbagi pengetahuan, mengembangkan proyek penelitian berkualitas, dan memperluas koneksi mereka.Penandatangan kerja sama ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC, beserta jajaran, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Dokter Spesialis dan Subspesialis FKUI, Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD-KEMD, dan Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI-RSJPDHK dr. Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD, FIHA, FACC.Rombongan FKUI juga berkunjung ke rumah sakit National Cerebral and Cardiovascular Center Hospital (NCVC) sebagai pusat kardiovaskular terbesar di Osaka, Jepang. Peneliti FKUI, khususnya dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, dan peneliti dari Jepang juga turut serta dalam penyelenggaraan webinar bertema “Advance Cardiovascular Diseases and Care” yang diikuti mahasiswa dari 13 Program Studi Kardiologi di seluruh Indonesia.