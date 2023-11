4 Tokoh yang Pernah Jadi Duta Besar di Negara Hits, Kenalan Yuk!

Advertisement

Jakarta: Perjuangan dan pencapaian empat orang Indonesia yang pernah menjabat duta besar di berbagai negara hits ini menyimpan kisah inspiratif. Mahasiswa Indonesia yang ingin mengikuti jejak mereka, perlu mengenal lebih dekat dengan sosok keempat tokoh ini.Kantor Duta Besar Republik Indonesia yang tersebar di berbagai negeri akan menjadi tempat singgah bagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Tanah Air. Bahkan kantor Kedutaan Besar Indonesia ini bakal menjadi rumah kedua bagi kamu yang kuliah di luar negeri.Sebuah kantor kedutaan dipimpin oleh seorang duta besar. Sebuah profesi yang banyak diimpikan generasi muda di Indonesia.Sebab dengan menjadi duta besar, Sobat Medcom berkesempatan untuk kerja di luar negeri bahkan berpindah-pindah ke berbagai negara.Mengutip unggahan di akun Instagram @kobieducation, kita simak yuk perjalan dan empat tokoh ini untuk menjadi Duta Besar RI di berbagai negeri.Keberhasilan Arrmanatha Nasir dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis, mengantarkannya untuk mendapat tanda kehormatan tertinggi Pemerintah Prancis, dengan gelar Commandeur de la Légion d'Honneur.Arrmanatha Nasir merupakan Duta Besar untuk Republik Prancis, Kepangeranan Andorra, dan Kepangeranan Monako pada tahun 2019-2021. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Prancis selama 2,5 tahun, Arrmanatha Nasir merupakan lulusan S2 Hubungan Internasional, Universitas Leicester, Inggris.Pencapaian Ratu Silvy Gayatri selama menjabat sebagai Duta Besar terbilang luar biasa. Di antaranya ialah, meresmikan Indonesia Centre di Helsinki, Finlandia, mengadakan Indonesia Finland Festival 2023 dan Kerja sama pendidikan dan kebudayaan Indonesia-Finlandia.Aktif bertugas di Kedubes RI berbagai negara sejak 1989, Ibu Ratu akhirnya resmi dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Finlandia dan Estonia sampai sekarang. Ibu Ratu yang merupakan lulusan S3 Hubungan Internasional, University of Vienna, Austria.Mengawali kariernya sebagai Sekretaris I bidang ekonomi di Kedubes di Belanda, akhirnya terpilih menjadi duta besar di beberapa negara dan bahkan kini jadi Menteri Luar Negeri RI. Pencapaiannya membawa inspirasi dengan slogan, From nobody to somebody. Perjalanannya membawa Retno Marsudi lulus S2 Hukum Uni Eropa, Haagse Hogeschool, Belanda.Nama Tantowi Yahya pasti sudah enggak asing lagi di telinga kelahiran 90-an. Terlahir dari keluarga sederhana tak menghalangi mimpinya menuju pencapaian-pencapaian besar, terbukti Ia pernah menjadi dubes Indonesia untuk Selandia Baru.Tantowi Yahya adalah alumni Program MIT-UID (United in Diversity) IDEAS Indonesia 2.0 yang digagas MIT Sloan School of Management dan bahkan jadi presiden alumninya.Buat kamu yang akan kuliah di luar negeri, pencapaian dan perjuangan para Duta Besar Indonesia akan menjadi inspirasi bahwa sukses bisa dari mana saja. Mau bertemu jadi duta besar di KBRI negara mana nih? (Aprina Damayanti)