Mahasiswa Vokasi UI Juara Umum Kompetisi Artificial Intelligence

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Ketua Panitia GCC 2021 Maharani…

Depok: Mahasiswa vokasi Universitas Indonesia (UI) meraih juara umum Global Chatbot Competition (GCC) 2021 for Digital Business. UI menjadi tuan rumah ajang kompetisi chatbot tingkat internasional ini.Kelompok mahasiswa Vokasi UI dinobatkan sebagai juara umum berhasil menyabet tiga gelar juara. Kemenangan itu diperoleh dari tim Kiddy Bank yang meraih juara 1, tim KalaBot juara 2 pada kategori Best Creative Content. Sementara, pada kategori Best Technical Chatbot, juara dua diraih oleh tim Student Click.Kompetisi tersebut diselenggarakan secara virtual pada 1 Juni sampai dengan 1 Juli 2021, yang diikuti oleh 10 kampus di Indonesia. Kompetisi bertujuan memberikan edukasi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam bentuk perancangan chatbot.Pemenang kategori Best Technical Chatbot adalah tim Abank Cici, Student Click, dan Bang Tap. Untuk kategori Best Creative Content dimenangkan oleh tim chatbot Kiddy Bank, Kalabot, dan Tanya Tama.Baca: Kisah Dua Vaksinator Muda UNS Ambil Peran Melawan Covid-19 Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis AI alias robot virtual yang dapat menyimulasikan percakapan layaknya manusia. Pada ajang tersebut, terdapat tiga tema besar, yaitu banking and finance, e-commerce, dan e-government.GCC dapat diikuti oleh kalangan manapun, tidak terbatas pada yang berlatar belakang TI/programmer. Kegiatan yang didukung PT Telkom Indonesia Tbk ini diikuti lebih dari 150 peserta dari 9 perguruan tinggi, jejaring kampus Asosiasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan Indonesia (ADIKPI), dan melibatkan kalangan profesional AI, baik dari Indonesia maupun mancanegara.