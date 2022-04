Punya Segudang Prestasi Internasional, Siswa MAN 2 Kota Malang Diterima di UBC dan NTU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Siswa Madrasah kembali berprestasi. Siswa MAN 2 Kota Malang, Hilman Agung Saputra, dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di dua universitas ternama di Kanada dan Asia.Hilman diterima di University of British Columbia, Kanada, (UBC) dalam program Bachelor of Science dan Nanyang Technological University, Singapura, (NTU) dalam program Environmental Earth Systems Science.Sebelumnya, siswa MAN 2 Kota Malang Muhammad Ismu Daud juga mendapat kepastian diterima di University of British Columbia (UBC) untuk konsentrasi Bachelor of Science dan University of Toronto untuk konsentrasi Life Science Faculty of Arts and Sciences.“Alhamdulillah, tiap tahun lulusan MAN 2 Kota Malang mendapat kesempatan kuliah di sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Tahun ini ada Ismu Daud dan Hilman yang diterima pada universitas Kanada dan Singapura,” kata Kepala MAN 2 Kota Malang Mohammad Husnan dikutip dari laman kemenag.go.id, Rabu, 6 April 2022.Dia menyebut capaian itu merupakan hasil dari keseriusan belajar serta bimbingan guru. Serta doa dari orang tua.Wakil Kepala MAN 2 Kota Malang bidang Humas dan Kerja Sama, Ahmad Thohir Yoga, mengungkapkan prestasi Hilmam diawali dari keikutsertaannya dalam ajang Kompetisi Sains Nasional (KSN) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Hilman mengikuti KSN bidang Kebumian pada 2020 dan berhasil meraih medali perak.“Hilman melanjutkan kiprahnya di bidang Olimpiade kebumian dengan menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang International Earth Science Olympiad (IESO) pada 2021 dan berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk tim Merah Putih,” tutur dia.Sebelum mengikuti IESO, Hilman sudah mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) yang diselenggarakan Tim Olimpiade Kebumian Indonesia (TOIKI). Dia berhasil lolos seleksi dan menyisihkan banyak peserta.“Selain mengikuti KSN dan IESO, Hilman juga tidak pernah absen dalam kompetisi-kompetisi nasional di bidang kebumian, misalnya Olimpiade Geografi dan Geosains yang diadakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar tertinggi, yakni medali emas,” beber Yoga.Berkat prestasi yang diraih itu, pada 2021 Hilman mendapat kesempatan mengikuti program beasiswa studi lanjut ke luar negeri yang diselenggarakan Kemendikbudristek . Program beasiswa ini bertajuk Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang dikhususkan untuk siswa berprestasi Ajang Talenta Nasional yang dilaksanakan Puspresnas Kemendikbudristek.“Dalam program ini, saya alhamdulillah berhasil lolos dan melanjutkan langkahnya dengan mendaftarkan diri ke kampus-kampus yang diinginkan dan akhirnya saya dinyatakan diterima di kampus Kanada dan Singapura,” beber Hilman.Hilman mengaku proses seleksi sangat kompetitif. Dia berharap capaian itu dapat menjadi pemacu semangat siswa MAN 2 Kota Malang untuk terus berupaya meraih prestasi, menggali potensi, dan mengembangkan talenta yang dimiliki.Hilman selama ini aktif dalam program pembinaan intensif yang diadakan MAN 2 Kota Malang. Dia juga dikenal sebagai siswa yang sangat tekun dan mampu belajar mandiri untuk meningkatkan kemampuan.Baca: Kamila, Siswi MAN 4 Jakarta Diterima di 6 Kampus Luar Negeri