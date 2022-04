Kamila, Siswi MAN 4 Jakarta Diterima di 6 Kampus Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mimpi siswa madrasah kini tidak lagi sebatas kuliah di perguruan tinggi dalam negeri. Banyak siswa madrasah yang kini memilih jalan untuk berkompetisi meraih kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri ternama.Setelah sebelumnya ada Fawwaz Farhan Farabi, siswa MAN Insan Cendekia Serpong, yang diterima kuliah di Asia, Eropa, dan Australia, prestasi sejenis juga diraih siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta. Adalah Kamila Aisya Farisaputri, putri dari pasangan M. Farhan Lucky dan Riska Abida Pratiknya ini diterima di enam universitas di luar negeri.Kamila tercatat sebagai peserta program Cambridge yang dikembangkan MAN 4 Jakarta. “Saya tahu program Cambridge di MAN 4 dari teman saya saat di SMP. Awalnya saya dan keluarga memang mencari yang berkurikulum Cambridge. Karena waktu di SMP, saya juga ikut kelas Cambridge. Jadi di tingkat Aliyah, saya ingin melanjutkan program Cambridge ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 5 April 2022.Menurut Kamila, ia masuk program ini melalui rangkaian tes yang disediakan oleh MAN 4 Jakarta , seperti interview dan tes akademik bermateri Cambridge. Kamila mengatakan, pembelajaran di kelas program Cambridge menggunakan bahasa Inggris.Program ini lebih diutamakan analisa ketimbang hafalan. Sehingga, lanjut Kamila, dirinya dan teman-teman yang lain di Program Cambridge sudah terbiasa dengan bahasa Inggris dan menganalisa.Atas kerja kerasnya, Kamila Aisya Farisaputri kini berkesempatan untuk kuliah di enam perguruan tinggi luar negeri, yakni Media Studies Program di University of Groningen, Belanda, Information and Media Program di Western University, Canada, Global Business and Digital Arts di University of Waterloo, Canada, Media and Production Design University of Carleton, Canada, International Bachelor of Communication and Media, Erasmus University of Rotterdam, Belanda, dan Toronto University, Canada.Kamila mengaku, keberhasilannya diterima di enam universitas tersebut sudah direncanakan sejak kelas 12. “Berawal dari awal kelas 12, sekitar bulan agustus saya mulai planning dan tetapkan jurusan dan universitas yang saya mau apply. Karena buka pendaftaran kuliah luar negeri rata-rata lebih cepat dari Indonesia. Jadi mau tidak mau, saya harus bisa jalan sendiri. Alhamdulillah MAN 4 Jakarta mempermudah dalam perihal dokumen atau berkas, dan orang tua juga sangat membantu dalam menemani saya mengajukan pendaftaran,” jelasnya.Untuk melakukan pendaftaran di universitas luar negeri, Kamila menyiapkan sejumlah berkas seperti rapor, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Paspor, dan lainnya. Dan, menurutnya yang paling lama adalah mempersiapkan menulis esai.“Persiapan yang paling lama menurut saya adalah menulis esai. Hampir tiap universitas memerlukan esai bahasa Inggris dan tiap universitas mempunyai spesifikasi esai berbeda-beda. Jadi saya menyelesaikan semua esai tersebut kurang lebih empat bulan,” ungkap Kamila.Selain itu, Kamila juga tetap menyiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan mengikuti ujian IELTS (International English Language Testing System). “Alhamdulillah, saya sudah ikut tes IELTS dan dapat nilai reading 8, speaking 8, listening 8, writing 6.5, dan overall-nya 7.5,” kata kelahiran Jakarta 1 Oktober 2004 itu.Baca juga: Siswa MAN IC Serpong Diterima di 5 Kampus Asia, Eropa, dan Australia Ketika ditanya universitas mana yang akan dipilih, Kamila masih belum menentukan karena masih ada beberapa universitas yang disasar, namun belum keluar pengumumannya. Sampai saat ini, Kamila juga sedang berburu beasiswa.