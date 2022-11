2 Profesor IPB Diundang Mengajar di Universite de Montpellier

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) Institut Pertanian Bogor (IPB University), Prof Bambang Hero Saharjo dan Prof Lailan Syaufina bertolak ke Universitas Montpellier, Prancis. Rencananya, dua profesor IPB University ini akan berada di Prancis hingga 10 Desember 2022.“Ada dua orang mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana IPB University dari Program Studi Silvikultur Tropika yang lolos seleksi untuk melanjutkan studi selama satu tahun di Universitas Montpellier. Diharapkan mereka akan mendapatkan ijazah S2 dari IPB University dan Prancis. Kedua mahasiswa tersebut mengikuti program Magister Internasional khusus tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diseleksi Paris Sciences & Letters (PSL) University,” jelas Bambang, dalam keterangannya, Selasa, 15 November 2022.Ia menambahkan, dalam program ini, para pengajarnya adalah dosen dari IPB University , Indonesia, University of Brasilia, Brasil, University of Lleida, Spanyol, University of Aveiro, Portugal, para peneliti dan praktisi. Seperti di Indonesia, mereka mengikuti kuliah, praktik, ujian, serta mengunjungi tempat-tempat penelitian, pelatihan dan lain-lain yang terkait dengan materi kuliah yang mereka terima.“Sebagai dosen pengajar dalam program ini, saya dan Prof Lailan diundang oleh PSL University untuk mengajar dari tanggal 6 November hingga 10 Desember 2022 di Universitas Montpellier, Prancis dengan beasiswa dari Campus France. Tugasnya adalah memberikan materi kuliah terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada mahasiswa program khusus tersebut,” ujar Bambang.Selain itu, tambahnya, mereka juga mendampingi mahasiswa selama mengunjungi pusat-pusat penelitian dan pelatihan, selama berada periode waktu yang diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat mahasiswa tidak salah dalam memahami terjadinya kebakaran dan upaya pengendaliannya, mengingat Prancis memiliki empat musim sementara Indonesia hanya dua musim.“Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran di Prancis adalah tidak hanya manusia, tetapi bisa saja bersumber dari alam seperti petir. Sementara di Indonesia, 99,9 persen penyebabnya adalah manusia,” tuturnya.Ia menambahkan, kebakaran lahan gambut di Indonesia menjadi perhatian banyak pihak karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan serta sulitnya pemadaman dilakukan. Sementara kebakaran hutan di Prancis tidak banyak mendapatkan perhatian.“Program khusus Magister Internasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini akan terus berjalan. Pesertanya diharapkan akan berkembang dari negara-negara yang mempunyai masalah tentang kebakaran hutan dan lahan,” jelas Direktur Eksekutif Regional Fire Management Resource Center-Southeast Asia ini.Program ini merupakan bagian dari kerja sama IPB University dengan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta di bawah koordinasi Mr Jean Michel Dumaz, The Civil Protection Regional Expert yang bermarkas di Kedubes Perancis di Singapura. Kerja sama ini berjudul Rain Forest and Peatland Fires Center of Excellent yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Juni 2022. Kerjasama akan berlangsung hingga 2026.