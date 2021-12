Unair Sukses Perbaiki Peringkat di UI GreenMetric 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Universitas Airlangga ( Unair ) berhasil meraih peringkat ke-12 berdasarkan pemeringkatan Universitas Indonesia (UI) GreenMetric 2021. Direktur Logistik, Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan Unair Karnaji mengungkapkan, Unair naik tiga tingkat dari tahun sebelumnya yang berada pada ranking ke-15."Unair meraih ranking 183 di level dunia pada tahun 2020 dan meningkat menjadi ranking 139 pada tahun 2021. Sedangkan di Indonesia, Unair meraih ranking ke-15 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi ranking ke-12 pada tahun 2021," jelas Karnaji mengutip siaran pers Unair, Rabu, 22 Desember 2021.Penilaiannya masih sama dengan sebelumnya, yakni melihat dari enam indikator yang terdiri atas setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, education and research. Pada hasil pemeringkatan tahun 2021, Unair mendapatkan skor terbaik dalam indikator education and research.Kemudian, disusul pada indikator transportation, waste, setting and infrastructure, water. Nilai paling rendah terdapat pada indikator energy and climate change."Jadi, pemeringkatan dalam UI GreenMetric ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan biasanya hasil evaluasi akan diumumkan pada minggu kedua di bulan Desember," ujarnya.Baca: Ke Inggris, UNAIR Sepakati Kerja Sama dengan 6 Kampus Sekaligus Karnaji mengungkapkan Unair akan terus melakukan perbaikan, khususnya pada indikator waste (pengelolaan limbah) dan water (pengelolaan air). Beberapa hal yang akan dikembangkan oleh Unair adalah pemanfaatan air hujan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan penyiraman tanaman dan lain-lain serta membuat pembangkit listrik bertenaga angin."Tahun 2021 ini, Unair telah memiliki pembangkit listrik yang berasal dari tenaga surya dan ke depan akan dikembangkan pembangkit listrik bertenaga angin," tambah Karnaji.Karnaji mengungkapkan, capaian ini hasil kerja seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ia juga berharap pada 2022, Unair dapat masuk dalam posisi 10 besar pada pemeringkatan UI GreenMetric."Kami berharap, mudah-mudahan pada tahun 2022 dengan kerja keras semua pihak baik fakultas dan unit-unit di lingkungan Unair, semoga Allah meridhoi sehingga bisa masuk dalam posisi 10 besar atau bahkan 5 besar," ungkapnya.