Transformasi Pendidikan Guru Indonesia Lewat Pelatihan Pedagogi ala Finlandia

Jakarta: Claned group yang berbasis di Helsinki menjalin kerja sama dengan House of Leading and Learning (HOLL) Finlandia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) Jakarta, dan PT Anugerah Lestari Terpadu (ALT) meluncurkan program peningkatan pedagogi guru di Indonesia. Kerja sama ini akan mendukung pendidikan guru di Indonesia melalui modul pembelajaran interaktif.Program yang ditawarkan yaitu pelatihan pedagogi guru. Program ini membangun pengalaman praktik pedagogis secara digital dengan kurikulum dari House of Leading and Learning (HOLL), Finlandia. Berbasis pada pembelajaran siswa, model-model pembelajaran yang diberikan yakni proyek, kasus, penelitian, pembelajaran multidisiplin, fenomena, dan flipped classroom.Guru akan dibimbing untuk memahami dan menerapkan model pembelajaran beragam sesuai dengan tahap belajar siswa yang berbeda. Misalnya, ketika siswa belajar keterampilan dasar atau ketika mereka belajar suatu fenomena tertentu.Guru belajar membuat pilihan pedagogi yang tepat berdasarkan materi, tujuan, serta proses berpikir guru tentang bagaimana suatu pembahasan diajarkan dan dipelajari sesuai dengan siswa.Baca: Vaksinasi Pendidik Ditarget Selesai Juni, Tapi Mei Baru Tercapai 23% Guru juga akan belajar bagaimana mendampingi dan meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Program ini juga akan membekali para guru ‘learning to learn’, self-assessment, keterampilan presentasi, dan portofolio untuk pembelajaran berkelanjutan.Secara prinsip, kata dia, program ini akan membangun kesadaran dan keterampilan berpikir guru dalam menjalankan peran barunya di era disrupsi ini. Tidak hanya mampu mengajar, membimbing, dan mengakses, tetapi juga memberikan umpan balik dan menghasilkan keluaran pembelajaran yang dapat diukur."Claned memiliki reputasi dalam hal skalabilitas dan kapasitasnya untuk melatih jutaan guru berbasis pedagogi dan solusi intuitif," kata Founder and CEO dari Claned Group Oy Ab, Vesa Perala, melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Mei 2021.CEO HOLL, Koli, mengatakan, guru akan belajar meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Keterampilan yang diajarkan mengasah kemampuan guru dalam self-assessment, presentasi, dan portofolio dan membantu guru dalam mengajar, membimbing, memberikan umpan balik, serta menganalisis kinerja dan hasil belajar siswa.Baca: Nadiem: Jangan Sampai Teknologi Turunkan Minat dan Prestasi Belajar Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atma Jaya Luciana menambahkan, Program ini menawarkan pedagogi secara utuh melalui pengalaman digital yang merajut proses berpikir guru secara mendalam di proses belajarnya, sebelum guru bisa mentransformasi pembelajaran siswa. Selama ini, kata dia, guru telah berjuang meningkatkan kapasitasnya untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan melalui berbagai pelatihan."Program ini akan membantu teman-teman guru memaknai pengalaman dan pelatihan yang telah diperoleh dalam kerangka yang lebih strategis, tidak hanya untuk menerapkan suatu prosedur pembelajaran tetapi untuk membentuk cara pikirnya sehingga guru dapat membimbing cara pikir siswa dalam proses pembelajaran." ujar Luciana.Direktur PT ALT Andreas Tedjasukmana menyatakan, program ini menggabungkan inisiatif dan kemampuan guru lokal dengan tim ahli dari Finlandia yang akan berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam pendidikan nasional. Khususnya, transformasi pendidikan guru di Indonesia.Kerja sama tiga institusi ini akan bermanfaat dalam hal penawaran solusi digital yang memiliki skalabilitas untuk meningkatkan keterampilan guru di Indonesia. Lalu, pelatihan praktis yang diterapkan untuk mendukung pembelajaran berbasis multidisiplin, proyek, kasus, penelitian, fenomena serta juga flipped classroom model. Serta, percepatan keberhasilan peningkatan pendidikan guru di Indonesia.(AGA)