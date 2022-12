Beasiswa Insan Pendidikan, Dari PPM School of Management untuk Anak Guru hingga Rp50 Juta

Beasiswa untuk Anak Guru





Jakarta: PPM School of Management kembali membuka pendaftaran untuk Beasiswa Insan Pendidikan di 2022 bagi anak guru. Melalui beasiswa ini, PPM School of Management melihat bahwa tidak hanya pelajar dan calon pelajar yang layak mendapatkan peluang pendidikan lanjut namun juga ptra dan putri para insan pendidik.Dilansir dari laman PPM School of Management, mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemahaman inilah yang menjadi landasan utama diberikannya Beasiswa Insan Pendidikan.Sebagai insan yang berperan aktif dalam praktik pendidikan dan pengembangan diri, guru juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini sekaligus sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh praktisi di bidang pendidikan yang terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.Berbeda dari sebelumnya, tahun ini, Beasiswa Insan Pendidikan memberikan skema beasiswa bagi anak insan pendidikan atau guru . Bagi seluruh guru dari setingkat PAUD hingga SMA bisa mendaftarkan putra-putri kandungnya untuk mendapatkan beasiswa ini.Kali ini Beasiswa Insan Pendidikan tersedia untuk dua program yaitu program sarjana dan program magister. Untuk program sarjana, beasiswa berlaku untuk Program Sarjana Manajemen Bisnis dan Program Sarjana Akuntansi Bisnis.Penerima beasiswa jenjang ini akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen biaya pengembangan di luar potongan grade, dengan total potongan biaya maksimum hingga Rp50.000.000. Sedangkan untuk program magister, beasiswa ini berlaku hanya untuk Program Magister Wijawiyata Manajemen dan berhak mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar Rp15.000.000.Sebagai sekolah tinggi manajemen pertama yang terus berkontribusi meningkatkan kualitas praktik manajemen dengan meluluskan praktisi dan calon pemimpin andal, PPM School of Management tentu menjadi pilihan terbaik. Untuk itu, bagi seluruh guru yang tertarik pada kesempatan menyekolahkan putra-putri kebanggannya di sekolah tinggi manajemen dengan fasilitas dan desain kurikulum yang komprehensif, dapat mengunjungi laman resmi PPM School of Management di www.ppmschool.ac.id atau menghubungi WhatsApp resmi admisi di 0851-6293-1967.Berdiri sejak tahun 1967, PPM School of Management tidak hanya sekadar sekolah tinggi pertama di Indonesia tetapi juga menjadi pelopor program Magister Manajemen. Melalui semangat ini, PPM School of Management terus konsisten untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa.Sebagai bentuk kontribusi sekaligus mendukung program pemerintah atas hak pendidikan, beragam beasiswa pun disediakan setiap tahunnya. Mulai dari Beasiswa Insan Pendidikan pada tahun 2020, Beasiswa OSC tahun 2021, hingga beasiswa penuh seperti The Future Leader yang rutin diberikan setiap tahun. Tahun ini.