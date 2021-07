Mahasiswa Kedokteran UKDW Jadi Presenter Terbaik Lomba Riset Ilmu Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Virgina Glory Brillianti, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana (FK UKDW) Yogyakarta menjadi presenter terbaik dalam Nommensen Health and Medical Sciences International Conference 2021. Ajang ini diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan pada awal Juli.Seminar internasional tersebut diisi oleh 12 presenter yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan kesempatan berbagi pengalaman hasil riset dalam bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Acara berlangsung secara daring karena kondisi pandemi covid-19.Virgina Glory berhasil meraih gelar presenter terbaik usai mempresentasikan penelitiannya yang berjudul 'Potensi Aktivitas Antijamur Ekstrak Etanol Batang Brotowali (Tinospora crispa L.) Terhadap C. krusei'. Penelitian ini memaparkan mengenai kemampuan brotowali dalam menghambat pertumbuhan C. krusei.Virgina Glory tertarik dengan topik ini karena banyaknya kejadian resistensi terhadap antijamur. Bahkan, terhadap C. krusei yang di banyak penelitian dianggap memiliki tingkat virulensi yang lebih rendah dibanding C. albicans, jenis yang lebih sering dijumpai."Brotowali sudah sangat familiar di Indonesia dan sering diolah sebagai obat herbal," ujar Virgina mengutip siaran pers UKDW, Senin, 19 Juli 2021.Baca: Tim FK UKDW Lolos Hibah Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Ia mengatakan, brotowali telah diteliti mengandung beberapa senyawa kimia yang dapat berperan sebagai antijamur. Ia berharap penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lain yang lebih mendalam."Sehingga nantinya brotowali bisa menjadi salah satu produk obat alternatif untuk mengatasi pertumbuhan jamur penyebab infeksi," tutur Virgina.Dalam seminar internasional tersebut, FK UKDW tidak hanya mengirimkan Virginia Glory, tetapi juga mengirimkan satu mahasiswa lainnya yakni Ceny Gloria Larope. Kampus mitra program Beasiswa OSC Medcom.id juga mengirim tiga mahasiswa untuk berpartisipasi dalam The 6th Universitas Ahmad Dahlan Public Health Conference (UPHEC), yakni Jessica Videlya, Mia Florensia Tammara, dan Ruth Prilia.Dosen pendamping Suryani Hutomo menyampaikan apresiasinya atas prestasi Virgina. Meskipun Virgina baru pertama kali mengikuti presentasi dalam forum pertemuan ilmiah, tetapi keinginannya untuk belajar sangat besar. Hal yang sama juga ada pada Ceny.Kedua mahasiswa ini mempresentasikan bagian dari penelitian besar dosen pada berbagai spesies Candida yang dipapar beberapa jenis ekstrak herbal.(AGA)