Jakarta: PDIP siap menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto . Menteri Pertahanan itu berpeluang sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri."PDIP selalu welcome terhadap berbagai keinginan para ketua umum partai untuk menemui Ibu Ketua Umum (Megawati), lebih-lebih Bapak Prabowo yang dalam survei partainya juga naik signifikan," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.Menurut dia, silaturahmi kedua pucuk pimpinan partai politik (parpol) itu positif. Meskipun Prabowo maju sebagai bakal calon presiden (capres), dan PDIP mengusung Ganjar Pranowo."Akan sungguh luar biasa bagi apa? Bagi kepentingan publik. Sehingga publik kita itu disuguhkan selalu tontonan yang menarik. Bahwa elite kita saling berkomunikasi walaupun berbeda posisi. Kita welcome," ujar Said.PDIP, kata dia, selalu terbuka bila sejumlah ketua umum parpol ingin sowan. Sementara, pertemuan Prabowo dengan Megawati diharapkan ada tindak lanjut."Siapa tahu setelah ketemu bisa bersama-sama kan begitu. Jangan pernah tutup pintu republik ini, republik ini gotong royong punya kita semua," ujar Said.Sebelumnya, Prabowo disinggung soal peluang bertemu dengan Megawati. Hal ini merespons rekan koalisinya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan bertemu Megawati."Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Tidak ada masalah, kita yang penting hubungan baik," kata Prabowo di rumah dinas Cak Imin di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juli 2023.((END))