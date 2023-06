Kaesang Diyakini Maju Pilkada Depok dari PDIP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Anak Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep diyakini bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Depok dari PDIP . Hal tersebut diungkap Ketua DPP PDIP Said Abdullah."Iya, saya yakin Kaesang akan tetap ke PDIP," ujar Said pada Metro TV, Senin, 12 Juni 2023.Dia membeberkan ada aturan PDIP yang tak bisa dilanggar terkait kader. Terutama, aturan mengenai keluarga kader yang mesti ikut masuk di PDIP jika terjun ke politik."Dari sisi peraturan partai, kalau keluarganya ada di PDIP, maka semua keluarganya wajib juga di PDIP," ujar dia.Menurut Said, hal ini bukan soal dukungan. Kaesang , kata dia, wajib mencalonkan diri dari PDIP karena keluarganya berada di partai tersebut."Itu di kami seperti itu. Makanya saya, (kalau) tiba-tiba anak saya (mencalonkan) lewat partai lain itu tidak boleh. Dan saya yakin, Kaesang ini nanti pada waktunya akan lewat pintu PDIP," ujar Said.Di sisi lain, dia merespons pernyataan Kaesang sudah beda kartu keluarga dengan Jokowi. Menurut Said, hal tersebut tak bisa membantah aturan partai, karena Jokowi dan Kaesang masih satu darah."Masih sedarah. Di partai kami itu jelas, peraturan itu bukan saklek-saklek. Peraturan itu sudah tiga periode. Enggak usah kaget dengan peraturan itu, sudah paten," ujar Said.Menurut dia, hal tersebut untuk menegakkan disiplin organisasi. Said mengeklaim cara tersebut efektif menciptakan kaderisasi berjenjang."Di partai kan ketat kaderisasi kami, tidak kemudian main lompat-lompat dan sebagainya," ujar Said.Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mengumumkan siap maju dalam Pilkada Depok 2024. Pengumuman ini disampaikan Kaedang melalui video di akun YouTube pdibadinya, Kaesang Pangareb by GK Hebat."Saya Kaesang Pangareb, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama (Wali Kota Depok), mohon dukungannya," kata Kaesang dikutip dari channel YouTube pribadinya, Sabtu, 10 Juni 2023Kaesang mengaku sudah mendapat restu keluarga, termasuk Presiden Jokowi.(ADN)