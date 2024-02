Maudy Ayunda Ikut Pamer Tinta Nyoblos dan Serukan Keadilan

Ayunda Faza Maudya atau dikenal sebagai Maudy Ayunda ikut membagikan momen pencoblosan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari 2024. Selain menunjukkan kelingking bertinta biru, Maudy menuliskan seruan keadilan untuk Pemilu 2024."Fingers crossed for a fair one (Berharap yang baik untuk adil)," tulis Maudy dalam akun Instagram miliknya @maudyayunda.Maudy pun mengungkapkan kekhawatirannya pada pemilu kali ini. Ia juga mengajak pengikutnya untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golongan putih (golput)."A little apprehensive about this election, but regardless - using our voice is important. Hope you voted today (Sedikit khawatir mengenai pemilu kali ini, namun bagaimanapun juga - menggunakan suara kita adalah hal yang penting. Semoga Anda memilih hari ini)!" tambahnya.Melihat unggahan tersebut, warganet turut mengomentari sembari salah fokus kecantikan Maudy."Yaela cakep amat""for a fair one" hahaha nice kakaku""mang bakal fair? (emoji menangis).""kak maudy aja sedikit khawatir sama pemilu saat ini wkwk""lah dia kaya blm mandi gini tetep cakep ya"Selain itu, Maudy juga membagikan unggahan Instagram @theeconomist yang berjudul "Indonesia's election is more important than the world realises (Pemilu Indonesia lebih penting dari yang disadari dunia)."(Theresia Vania Somawidjaja)((ASA))