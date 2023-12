Syaugi Soal SGIE: Debat Menyampaikan Substansi, Bukan Cerdas-Cermat

Jakarta: Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ( Timnas AMIN ) Muhammad Syaugi Alaydrus merespons polemik soal istilah State of the Global Islamic Economy (SGIE). Dia menegaskan Debat Pemilihhan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan momentum menyampaikan gagasan."Seperti yang disampaikan Pak Anies, debat ini debat substansi, bukan seperti cerdas cermat. Jadi masyarakat yang bisa menilai," kata Syaugi di Kantor Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023.Menurut dia, Cawapres Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan gagasan yang diusung Koalisi Perubahan dalam Debat Cawapres. Dia tak mau memusingkan polemik singkatan tersebut."Mengenai singkatan yang disampaikan oleh paslon lain itu masyarakat yang menilai," ujar dia.Sebelumnya, Gibran menanyakan soal SGIE kepada Muhaimin dalam Debat Cawapres 2024. Muhaimin tak mengetahui singkatan yang disampaikan Gibran dalam pertanyaan tersebut.Akibatnya, Muhaimin kehilangan waktu dua menit menjawab karena mengaku tak mengetahui kepanjangan SGIE. Gibran kemudian menjelaskan kepanjangan SGIE adalah State of Global Islamic Economy.Setelah itu, Muhaimin dengan lancar menjawab langkah yang akan dilakukan terkait pertanyaan ekonomi syariah tersebut. Meski waktu yang diberikan hanya satu menit.((ABK))