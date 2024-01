Debat Cawapres Kedua, INDEF: Penilaian Positif Buat Muhaimin Paling Tinggi

Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengumpulkan data atas perbincangan publik di media sosial TikTok, X, dan YouTube terkait debat cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024. INDEF menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendapat nilai positif tertinggi, mencapai 73,97 persen."Cak Imin dinilai paling positif karena didalam debat semalam itu dia dinilai sangat improve dibandingkan debat cawapres sebelumnya, dinilai lebih mengusai, seperti lebih mempersiapkan materi debatnya," ucap Peneliti Big Data Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo, Senin, 22 Januari 2024.Sementara itu, urutan kedua yakni Mahfud MD . Cawapres nomor urut 3 itu dinilai berkelas oleh publik dengan positivity rate 69,02 persen."Dengan kapabilitasnya sebagai seorang akademisi dan juga kemudian beliau yang sudah menjabat di berbagai bidang pemerintahan, dari segi jawaban dan sebagainya dinilai netizen sebagai sesuatu yang berkelas," jelas dia.Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapatkan penilaian positivity rate paling rendah, yakni 49,65 persen. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai terlalu banyak gimik dalam debat kedua cawapres."Dari sisi performa, netizen menilai cukup berbeda dari yang dulu (debat cawapres pertama), tapi dalam debat malam tadi banyak netizen menilai Gibran terlalu banyak bermain gimik dan kurang fokus pada materinya," ungkap dia.Dari sisi performa cawapres selama debat kemarin juga, banyak netizen yang mengaku tidak terlalu suka dengan gestur Gibran selama debat. Jawaban Gibran juga dinilai tak sesuai dengan pertanyaan atau tema yang diangkat.Berbanding terbalik dengan Muhaimin. Wahyu mengatakan netizen dibuat terkejut dengan performa penampilan Muhaimin Iskandar pada debat cawapres kedua."Dengan penampilan yang impresif itu dan berbeda dari sebelumnya, netizen memberikan pujian yang luar bisa," beber dia.Terakhir, netizen memandang Mahfud menilai bahwa Mahfud MD berkelas dan sabar menghadapi anak muda.((AGA))