Anies-Muhaimin Bakal Tingkatkan Bansos Jokowi

Jakarta: Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ( AMIN ) memiliki program Bantuan Sosial (Bansos) Plus. Program tersebut bakal meningkatkan program bansos era Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Khususnya dari aspek kualitas, kuantitas, dan pelayanan," kata juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional ( Timnas ) AMIN Surya Tjandra saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 19 Desember 2023. Bansos Plus yang ditawarkan meliputi BLT tambahan untuk lansia dan disabilitas masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan. Lalu, penerima manfaat dari KIP Kuliah Plus dari 900 ribu orang akan menjadi 1,9 juta orang.Kemudian untuk kelompok KIP Plus, khususnya siswa di akhir jenjang yakni, kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA akan dapat tambahan bantuan sejumlah Rp500 ribu. Dana untuk menutup kebutuhan biaya tambahan ketika naik jenjang sekolah.Ada juga bansos untuk kepala keluarga perempuan. AMIN akan memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan untuk kelompok baru ini.Selain itu, Surya memastikan Bansos Plus tak akan menghentikan program serupa yang sudah dijalankan Jokowi. Program tersebut tetap dilanjutkan."Bagaimana dengan program bansos eksisting lainnya yang sudah berjalan? Akan dilanjutkan," ujar dia.Sebelumnya, Anies telah memperkenalkan Bansos Plus. Harapannya, program tersebut dapat mengangkat kelas penerima bansos agar lebih sejahtera."Sehingga penerima bansos bisa segera naik kelas," kata Anies usai mengunjungi kawasan Kampung Binjai Pelombo, Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Desember 2023.Dia memastikan masyarakat yang selama ini berhak menerima bansos bakal tersentuh program tersebut. Sehingga, tak ada lagi keluhan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran."Karena kita masih banyak menemukan keluhan warga yang seharusnya menerima tapi belum," papar dia.((ABK))