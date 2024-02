Once Mekel Ajarkan Anak Cinta Tanah Air dengan Menyampaikan Hak Pilih

Jakarta: Musisi Once Mekel mengajak putranya yang baru berusia 17 tahun, Manuel Mekel, untuk menyampaikan hak pilihnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan mendatangi TPS, hal tersebut bisa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air."Saya bawa anak saya ikut melihat kampanye dan kali ini dia ikut nyoblos untuk yang pertama kalinya, agar bisa mengalami sendiri bagaimana proses demokrasi berlangsung dan kehidupan rakyat dalam kenyataan yang ada. Dia sangat antusias," kata Once di lokasi, Rabu, 14 Februari 2024.Sebagai seorang musisi sekaligus Calon Anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, Once mengaku merasa harus peduli dengan arah bangsa. Menurutnya masyarakat harus dididik untuk memiliki budaya politik yang baik."Kita harus bangun masyarakat melalui budaya politik yang baik. Yaitu, melalui tegaknya aturan dan etika," jelas Once.Once ikut prihatin dengan situasi dan budaya politik yang kurang baik saat ini. Bagi Once, para pemimpin harus menjadi contoh bagi masyarakat dan generasi muda. "Jika aturan ditegakkan, kita akan memiliki kebiasaan berpolitik yang sehat dan budaya politik yang baik," jelasnya.((DEN))