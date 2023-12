Terinspirasi Gibran, Netizen Bikin Pertanyaan Singkatan Lebih Sulit dari SGIE

Jakarta: Pertanyaan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ke Muhaimin Iskandar mengenai State of Global Islamic Economy (SGIE) memantik kreativitas netizen.Pertanyaan Gibran ke Gus Imin yang tanpa menjelaskan singkatan dari SGIE ini menginspirasi netizen membuat pola pertanyaan yang sama untuk debat Pilpres 2024 selanjutnya. Pertanyaan tersebut terdiri dari singkatan jabatan hingga akronim dari SpongeBob SquarePants.Berikut ini kumpulan pertanyaan yang diusulkan netizen yang bisa dipakai untuk debat Pilpres 2024 berikutnya.Akun X @fchk*** usul pada debat ketiga yang mengusung tema pertahanan dan keamanan ada capres yang menanyakan ini:"Bagaimana pandangan bapak tentang kinerja dari Kaur Daltrakkapor Bagdaladakapossatlap Subditbinkaporsatlap Ditbekangad?".Kaur Daltrakkapor Bagdaladakapossatlap Subditbinkaporsatlap Ditbekangad ini sendiri sempat viral beberapa waktu lalu setelah ada netizen yang mengusulkan agar TNI menyederhanakan singkatan untuk jabatan.Kaur Daltrakkapor Bagdaladakapossatlap Subditbinkaporsatlap Ditbekangad adalah jabatan dalam matra Angkatan Darat. Adapun itu merupakan singkatan dari jabatan Kepala Urusan Kendali Kontrak Perlengkapan Perorangan Bagian Kendali Pengadaan Perlengkapan Organisasi Satuan Lapangan Subdirektorat Pembinaan Kontrak Perorangan Satuan Lapangan Direktorat Perbekalan Angkutan Angkatan Darat.Masih dari TNI netizen lainnya juga memberi pertanyaan “Menurut bapak bagaimana tentang gudpuszi?”. GUDPUSZI adalah singkatan dari Gudang Pusat Zeni Angkatan Darat.Dikutip dari akun X @defenceview_id yang GUDPUSZI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan material Zeni yang meliputi penerimaan penyimpanan pemeliharaan dan pengeluaran material Zeni.Netizen lainnya mengusulkan salah satu capres bertanya ke capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tentang Kaur Daltrakkapor Bagdaladakapossatlap Subditbinkaporsatlap Ditbekangad.“Berbicara soal posisi bapak sebagai MenHan. Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja dari Kaur Daltrakkapor Bagdaladakapossatlap Subditbinkaporsatlap Ditbekangad?,” tulis @mem***.“Pak Prabowo pada debat berikutnya: Mas Aniessss gimana pendapat Anda tentang efisiensi KAPOKBUNGPROT?", tulis @Box***.Selain dari militer, netizen juga mengusulkan pertanyaan dengan akronim dari lembaga dan serial kartun SpongeBob SquarePants.“Bagaimana pandangan bapak tentang peran dan fungsi BP3APK2BPMPD?” tulis @fchk***“Apa pendapat bapak soal C.O.B.B.U.T.K.S.B.S.P.O.T.R.A.O.O.B.A.T.?,” tulis @adri***. C.O.B.B.U.T.K.S.B.S.P.O.T.R.A.O.O.B.A.T. merupakan akronim dari (Citizens Of Bikini Bottom United To Keep SpongeBob SquarePants Off The Road And Out Of Boats All Together) yang merupakan sekelompok warga Bikini Bottom yang menyediakan film pendek "Boat Smarts."Tujuan utama mereka adalah untuk menjauhkan SpongeBob dari perahu dan keluar dari jalan raya. Grup tersebut muncul di episode "Boat Smarts."Itulah tadi pertanyaan dengan singkatan yang diusulkan netizen untuk debat Pilpres 2024 selanjut. Untuk debat ketiga dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, geo politik, dan hubungan internasional.((RUL))