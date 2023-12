Jelang Debat Cawapres, Yuk Kenali Beda Panelis dan Moderator

Baca juga: Intip Persiapan 3 Cawapres Jelang Debat Pilpres 2024 Jumat Besok

Apa itu Panelis?

Tugas dan Fungsi Panelis

Merumuskan berbagai macam pertanyaan dalam forum diskusi sesuai dengan tema utama yang ingin dibahas. Panelis berperan sebagai masyarakat untuk mengaspirasikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh masyarakat umum. Panelis harus bisa membuat capres atau cawapres menjawab pertanyaan yang ingin didengar oleh masyarakat. Panelis berkat menekan capres atau cawapres untuk mendapatkan jawaban yang tegas. Panelis melontarkan pertanyaan yang bersifat untuk mencari tahu informasi. Setiap panelis dapat melontarkan pertanyaan terkait kontroversi di masyarakat guna memunculkan keberpihakan capres. Berhak mengajukan pertanyaan terkait perbedaan dan keunggulan program dari masing-masing capres. Panelis menyampaikan pertanyaan dalam bahasa sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan yang diajukan penulis tidak boleh ditujukan untuk mengukur tingkat pengetahuan para calon. Pertanyaan tersebut harus relevan dengan permasalahan yang sedang dialami masyarakat. Panelis harus mampu mengejar jawaban yang diungkapkan capres dan cawapres untuk mencari ketegasan mereka terhadap suatu isu.

Apa perbedaan Panelis dengan Moderator?

Jakarta: Jelang debat kedua Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada Jumat, 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya sudah menyiapkan 11 nama panelis yang akan bertugas dalam debat tersebut.Dari 11 nama panelis yang diumumkan, mayoritas merupakan ekonom, akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga lembaga riset seperti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).Dalam debat kedua yang akan diikuti oleh ketiga calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Para panelis akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga cawapres tersebut.Lantas apa itu panelis ? Sebenarnya apa fungsi panelis dalam acara diskusi? Dan apa bedanya dengan moderator? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Panelis merujuk pada peserta diskusi panel. Dimana panel merupakan sebuah forum yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang membahas tentang suatu permasalahan yang sedang relevan di masyarakat.Biasanya sosok yang dipilih untuk menjadi panelis adalah orang yang dianggap ahli dan mampu mewakili pandangan umum terkait topik yang akan dibahas.Selain terlibat dalam forum diskusi, panelis juga sering dilibatkan dalam berbagai pertemuan seperti debat terbuka, persidangan di pengadilan, atau sidang di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.Panelis mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan diskusi seperti:Dalam debat Pilpres 2024 yang sudah dilaksanakan perdana pada 12 Desember 2023 kemarin terdapat dua moderator yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan panelis.Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan di atas, panelis bertugas untuk menggali informasi dan pengetahuan peserta diskusi melalui pertanyaan dan opini.Sedangkan moderator berperan sebagai penengah antara panelis dan peserta. Tugas utama mereka adalah mengelola jalannya diskusi dan memastikan panelis dan peserta dalam topik yang sama.Tugas moderator terlihat sederhana, tapi seorang moderator juga harus menguasai tema atau bahan diskusi dalam acara agar memastikan kegiatan debat bisa berjalan lancar.((SUR))