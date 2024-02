Deretan Penyanyi Rossa hingga Grup The Overtunes Bagikan Momen Bukti Nyoblos Pemilu 2024

1. Rossa

Penyanyi Rossa hingga Anneth Delicia ikut membagikan momen foto kelingking bertinta ungu sebagai bukti pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Selain artis, para penyanyi ikut merayakan pesta demokrasi di wilayahnya masing-masing pada 14 Februari 2024. Kira-kira, siapa saja penyanyi yang membagikan momen tersebut?Berikut 5 penyanyi yang membagikan momen di akun Instagram pribadi.Rossa atau kerap disapa sebagai Teteh Ocha membagikan momen bersama anaknya Rizky Langit Ramadhan yang baru pertama kali ikut mencoblos pemilu 2024."Setelah 5 taun lalu, hari ini aku kembali menggunakan hak suaraku , dan pertama kalinya buat Rizky," tulis Teh Ocha dalam akun Instagramnya @itsrossa910.Rossa juga berharap pilihannya dapat membawa Negara Indonesia menjadi lebih baik."Bismillaah, semoga siapapun nanti yang terpilih, akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik , dan menjamin kesejahteraan warga negaranya. Semangat gak golput ya temen2!!" tambahnya.Vokalis grup musik d'Masiv, Rian Ekky Pradipta ikut berfoto dengan menunjukkan kelingking warna ungu di tempat pemungutan suara (TPS) kawasan Bangka Raya, Kemang, Jakarta Selatan."Alhamdulillah sudah nyoblos.. semoga presiden yang gw coblos amanah.. (emoji hati merah dan bendera Indonesia)." tulis Rian dalam akun Instagramnya @rianekkypradipta.Penyanyi dan aktris muda Naura Ayu bangga berpartisipasi mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia berharap calon yang terpilih menjadi pemimpin terbaik yang membawa Negara Indonesia lebih baik."yeay my first vote for Indonesia (emoji hati putih) senang sekali bisa ikut berpartisipasi memberikan suaraku di pesta demokrasi Indonesia, siapapun yang terpilih jadi pemimpin kita nanti sudah pasti yang terbaik dan atas ridho Allah, Insha Allah pemimpin kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yg lebih baik lagi," tulis Naura di akun Instagram miliknya @naura.ayu.Dengan nuansa foto hitam putih, putri pertama dari Nola Be3 ini turut mengajak pengikutnya untuk menggunakan hak pilihnya."we need ur voice, jangan golput yah teman-teman!" tutupnya.Pemenang Indonesian Idol Junior musim ketiga, Anneth Delliecia turut senang menggunakan hak pilih suaranya pertama kali pada Pemilu 2024."senang sekalii ini pertama kali nyoblos #Pemilu2024," tulisnya di akun Instagram @anneth.dlc.Warganet salah fokus dengan tinta yang dicelupkan pada kelingking Anneth."Bnyk bgtttt ih aku setoel aja malesin.""emas gitu tinta nya.""Sama anneth (pertama kali nyoblos), dari awal pasti penuh pertanyaan terus Kita nya, nanti gimna kalau udh dipanggil, ngisinya gimna, sgala macam, Krn pertama kali nyoblos itu."Grup musik yang terdiri dari tiga laki-laki bersaudara, The Overtunes ikut berfoto dengan kelingking bertinta biru di story akun Instagram @theovertunes. Grup musik yang terdiri atas Mada Emmanuelle Brahmantyo, Reuben Nathaniel Brahmantyo, dan Mikha Angelo Brahmantyo mengunggah momen tersebut dengan stiker vote di Instagram.(Theresia Vania Somawidjaja)((ASA))