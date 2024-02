War Tiket Kampanye Akbar AMIN di JIS

Jakarta: Bagi pemegang e-tiket acara kampanye akbar Anies-Muhaimin (AMIN) di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024 perlu mengetahui jadwal open gate. Waktu open gate untuk pemegang tiket dibuka lebih awal.Dijelaskan dalam detail tiket 'Kumpul Akbar Ber1 Berani Berubah' bahwa open gate mulai pukul 04.30 WIB untuk pemegang tiket. Lalu setelah pukul 06.30 dibuka untuk pemegang e-tiket maupun yang datang on the spot.“Setelah pukul 06.30 akan diberlakukan first come first serve baik itu pemilik tike elektronik maupun peserta yang datang on the spot,” tulis keterang di detail tiket seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 7 Februari 2024.Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengumumkan bahwa etiket untuk kampanye akbar Anies-Muhaimin (AMIN) yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024 sudah bisa dipesan mulai hari ini, Rabu, 7 Februari 2024."Sudah tidak sabar untuk kumpul akbar di JIS? Siap-siap booking tiketnya mulai Rabu, 7 Februari 2024. Pukul 11:11 WIB," tulis Anies di laman Instagram pribadi @aniesbaswedan, dikutip Rabu, 7 Februari 2024.Anies mengunggah informasi itu beserta poster. Kampanye akbar terakhir AMIN di JIS ini diketahui bertajuk ‘Kumpul Akbar Berani Berubah’. Tiket kampanye akbar AMIN ini diketahui gratis tanpa dipungut biaya apapun.E-tiket kampanye akbar AMIN di JIS ini bisa diperoleh secara gratis. Para pendukung yang hendak hadir dapat mendapatkan tiket ini melalui website atau aplikasi Goers yang sudah bisa diakses mulai pukul 11.11 WIB hari ini, Rabu, 7 Februari 2024.Sejak pemesanan dibuka pukul 11.11 WIB banyak yang mengikuti war tiket Kampanye akbar terakhir AMIN. Co-founder GOERS, Niki menyebut laman GOERS diserbu 3,5 juta pengunjung yang war tiket.“Dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung,” ujar Co-founder GOERS, Niki.((RUL))