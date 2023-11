Logistik Pemilu 2024 Tahap I di Kabupaten Malang Sudah Lengkap

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah menerima seluruh logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tahap pertama. Seluruh logistik pemilu tersebut kini telah disimpan di gudang milik Bulog di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur."Bilik sudah lengkap. Prinsipnya semua sudah lengkap," kata anggota KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Senin 27 November 2023.Mahardika, sapaan akrabnya, menerangkan, kebutuhan kotak suara di Kabupaten Malang pada Pemilu 2024 sebanyak 38.871 buah. Puluhan ribu kotak suara tersebut telah dikirim lengkap pada 20 November 2023."Untuk bilik suara, kebutuhan sebanyak 31.044 buah dan sudah dikirim per 22 November 2023," bebernya.Selain itu, KPU Kabupaten Malang juga telah menerima 15.522 botol tinta pada 19 Oktober 2023 lalu. Belasan ribu botol tinta itu dialokasikan untuk 7.761 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kabupaten Malang pada Pemilu 2024."Segel plastik sebanyak 201.786 sudah dikirim semua per 17 November 2023. Dan segel sebanyak 745.814 sudah dikirim per 21 November 2023," jelasnya.Mahardika mengaku, pihaknya telah melakukan pengajuan kepada KPU pusat terkait logistik Pemilu 2024 tahap kedua. Logistik tersebut berupa surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) serta sejumlah logistik lainnya."Tinggal kita menunggu proses pengadaan susulan seperti bantalan, alat coblos, surat suara dan lain-lain. Secara bertahap nanti, setelah mendapat laporan dari gudang dan sekretariat nanti saya sampaikan," jelasnya.((ALB))