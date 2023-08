Reaksi Khofifah Saat Ditanya Kesiapannya Dipinang Jadi Cawapres

Jakarta: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons saat ditanya soal kesiapannya menjadi bakal calon wakil presiden ( cawapres ). Khofifah kerap dikaitkan menjadi salah satu pendamping bakal calon presiden (capres)."Ayo rek ayo rek, tidak pada posisi yes or no," kata Khofifah di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Minggu, 6 Agustus 2023.Khofifah ramai diperbincangkan sebagai bakal cawapres yang potensial meraup suara di wilayah Jawa Timur. Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu juga merupakan figur dari Nahdlatul? Ulama (NU).Khofifah mengaku saat ini ia terikat dalam struktur organisasi, baik di NU dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia tercatat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU dan Ketua PBNU Masa Khidmah.Sehingga, lanjut Khofifah, terkait sikap politiknya ke depan menunggu restu dari pengurus organisasi. Bahkan, dari sejumlah pondok pesantren (ponpes) di wilayah Jawa Timur."Langkah-langkah yang memang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light. Nah itu yang saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, tetapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja," ujar Khofifah.((END))