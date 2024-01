NasDem Solo Door to Door Kampanyekan Pasangan AMIN

Solo: DPD Partai NasDem Solo semakin gencar mengampanyekan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Konsep mendatangi rumah warga satu per satu (door to door) dipilih untuk memaksimalkan kampanye AMIN."Kita lihat ini efektif, karena Solo dikenal sebagai kandang banteng. Namun ternyata di lapangan tidak seperti itu. Masih banyak warga yang belum menentukan pilihan capres-cawapresnya," ujar Sekretaris DPD Partai NasDem Solo Pata Hindra Aryanto, di Solo, Senin, 15 Januari 2024.SOP (standar operasional prosedur) yang dilaksanakan tim kampanye AMIN dengan konsep door to door yaitu mendatangi rumah warga dan menanyakan sudah belum memiliki pilihan pada Pilpres 2024 mendatang. Jika warga telah memiliki pilihannya, maka tim tidak akan meneruskan kampanye.Sebaliknya, jika warga belum menentukan pilihan maka tim kampanye memberikan sosialisasinya tentang pasangan AMIN. Menurutnya, hal itu efektif sekaligus menyerap aspirasi dari warga."Kita juga menjaga ya. Kita sekaligus merasakan keluhan dari warga. Selain itu, ternyata belum semua warha mengetahui betul kapan Pemilu 2024 diadakan. Jadi kita sekalian sosialisasi pelaksanaan Pemilu," imbuhnya.Di sisi lain, Partai NasDem Solo menargetkan perolehan 20 ribu suara untuk AMIN dalam Pilpres 2024. Target tersebut hanya dari Nasdem Solo."Karena untuk partai koalisi pengusung bergerak sendiri-sendiri. Kalau Nasdem Solo menargetkan 20 ribu suara. Selanjutnya kita juga masih melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama partai koalisi lain untuk kemungkinan mendatangkan Anies atau Cak Imin dalam kegiatan kampanye sebelum pencoblosan," ungkap Pata.((WHS))