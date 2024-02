Hadapi Kekerasan Perempuan, Prabowo: Penegakan Hukum Harus Kuat

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dalam menghadapi kasus kekerasan kepada perempuan.Hal itu dijelaskannya setelah dinilai Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa dirinya tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan."Itu harus kita tegakkan sekeras-kerasnya. Dan itu adalah aksi otomatis tanpa kita berpikir panjang memang kita harus melindung seluruh rakyat kita. Apalagi kaum perempuan," kata dia dalam debat kelima Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024, di JCC, Jakarta, Minggu, 4 Januari 2024.Prabowo mengatakan, perempuan harus dilindungi dari penindasan, kekerasan, eksploitasi, serta human trafficking.Dia akan menggandeng lambaga-lembaga non profit (NGO) untuk membantu memberi perlindungan kepada kaum perempuan."Jadi saya sangat mendorong penegakan hukum sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non pemerintah NGO yang bergerak dibidang perlindungan perempuan," ucap dia.Prabowo juga menuruturkan bahwa dirinya merupakan salah satu yang aktif menyelamatkan kaum perempuan khususnya pekerja migran di luar negeri."Saya aktif menyelamatkan kaum perempuan yang ada diluar negeri dari tindakan kekerasan yang ada di luar negeri," ungkap dia.Debat kelima Pilpres 2024 khusus diikuti tiga capres yang berkompetisi. Debat dilaksanakan pada Minggu, 4 Februari 2024 di JCC Senayan, Jakarta.Debat mengusung delapan tema untuk dibahas para capres. Rincian tema ialah Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.((TIN))