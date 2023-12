Elektabilitas Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran Bersaing Ketat di 3 Wilayah Ini

Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat terjadi persaingan ketat antara pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di sejumlah wilayah. Khususnya, di Sumatra, serta Jakarta dan Banten."Kalau kita breakdown berdasarkan zona, memang menunjukkan di wilayah Sumatra itu pasangan 01 dan 02 masih bersaing ketat," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dalam rilis survei bertajuk 'Peta Pilpres Terkini Pascadebat Capres', Rabu, 27 Desember 2023. Anies-Muhaimin mendapat angka 34,3 persen di zona Sumatra, sedangkan, Prabowo-Gibran mendapat 36,5 persen. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 14,4 persen.Sementara itu, elektabilitas Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran 35,2 persen di zona Jakarta dan Banten. Sedangkan, Ganjar-Mahfud 11,3 persen."Jakarta dan Banten juga bersaing ketat antara 01 dan 02 ya, 35 versus 35, hampir sama," ucap Arya.Lalu, zona Jawa Tengah dan Yogyakarta, Anies-Muhaimin mendapat 13 persen, Prabowo-Gibran 36,5 persen, dan Ganjar-Mahfud 43,4 persen. Zona Jawa Timur, Anies-Muhaimin mendapat 15 persen; Prabowo-Gibran 52 persen, dan Ganjar-Mahfud 22,5 persen.Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Anies-Muhaimin 14,3 persen, Prabowo-Gibran 45,7 persen, dan Ganjar-Mahfud 30 persen. Pada zona Kalimantan, Anies-Muhaimin 35 persen, Prabowo-Gibran 41,3 persen, Ganjar-Mahfud 12,5 persenZona Sulawesi dan Gorontalo, Anies-Muhaimin mendapat 25,6 persen, Prabowo-Gibran 50 persen, dan Ganjar-Mahfud 7,8 persen. Selanjutnya, zona Maluku dan Papua, Anies-Muhaimin mendapat 32,5 persen, Prabowo-Gibran 57,5 persen, dan Ganjar-Mahfud 10 persen.CSIS mencatat elektabilitas Anies-Muhaimin mendapat presentase 26,1 persen. Kemudian, Prabowo-Gibran 43,7 persen dan Ganjar-Mahfud 19,4 persen.Survei CSIS dilaksanakan pada 13-18 Desember 2023. Jajak pendapat itu dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.300 responden.Metode yang digunakan yakni multistage random sampling. Margin of error survei sekitar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.((AGA))