Alumni Trisakti Ungkap Alasan Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024

Jakarta: Alumni Kampus Trisakti and Firends for AMIN menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Anies dinilai memiliki rekam jejak baik selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan harus dilanjutkan ke tahapan nasional.“Kalau saya melihatnya dengan keadaan sekarang itu satu, pasangan AMIN ini saya lihat jelas pendidikannya, cerdas, dan berakhlak, jadi, kami melihat, dan ada hasilnya saat Pak Anies menjadi gubernur, kalau dibilang itu tidak ada hasilnya saya pikir hoaks saja,” kata Alumni Fakultas Teknik Mesin Kampus Trisakti Adi Sempani dalam acara deklarasi dukungan Alumni Kampus Trisakti and Firends for AMIN ke Anies-Muhaimin di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Minggu, 4 Februari 2024.Dia menekankan seluruh alumni Trisakti yang menyatakan dukungan ke Anies-Muhaimin memiliki satu visi. Dia tidak menyoal alumni yang mendukung kubu lain.“Mau dia dukung yang lainnya itu hak mereka, ya kebetulan kami juga alumni Trisakti, jadi, kita juga punya hak seperti itu,” ucap Adi.Adi menjelaskan dukungan ini diberikan setelah mengamati keadaan hukum, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Anies-Muhaimin dengan jargon perubahan dinilai paling cocok memimpin Indonesia.“Kami mendukung penuh perubahan yang diusung oleh capres Anies Rasyid Baswedan,” ujar Adi.Mereka akan memperjuangkan kemenangan Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024 . Termasuk, kata Adi, partai pendukung dua pasangan tersebut.“Bersama dengan unsur masyarakat lainnya, kami akan memenangkan partai pendukung AMIN,” tutur Adi.((AZF))