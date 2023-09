Soal Kapten Timnas Pemenangan, Anies: Pada Waktunya Diumumkan

Jakarta: Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menegaskan nama calon kapten tim nasional (timnas) pemenangan masih dibahas bersama. Tokoh yang akan memimpin tim pemenangan akan diumumkan jika sudah disepakati bersama."Pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis saya mengerjakan dulu sampai selesai, baru diumumkan. Enggak biasa diumumkan di awal," ucap Anies di Loket Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri di Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2023.Anies mengatakan banyak nama jadi kandidat kapten timnas pemenangan Anies-Muhaimin . Termasuk, nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj jadi Kapten Tim nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin (Amin)."Nanti pada waktunya diumumin dan bukan cuma satu orang, banyak banget," kata Anies.Anies mengatakan waktu pengumuman tak bisa dipastikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin supaya penggodokan tim pemenangan berjalan maksimal.Sebelumnya, Said Aqil dipertimbangkan memimpin Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin . Said Aqil diharapkan bisa bergabung."Ya kalau kami sangat berharap juga," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 September 2023.((AGA))