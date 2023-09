Kaesang Gabung PSI, Cak Imin: Welcome to The Jungle

Tangerang: Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar menanggapi bergabungnya anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menjadi kader PSI . Dirinya mengucapkan welcome to the jungle."Ya selamat ke Kaesang, yang telah masuki dunia baru di dunia politik. Welcome to The Jungle," ujarnya usai menghadiri Sekolah Pergerakan Nasional Angkatan 1 yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Universitas Pamulang II, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 September 2023.Menurut Muhaimin, masuknya Kaesang di dunia politik, berarti sudah harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang penuh dengan dinamika.Bahkan, Muhaimin berharap Kaesang tidak mudah terjerumus di jalan yang salah setelah memutuskan untuk terjun di dunia politik."Pilihan (masuk PSI) pribadi, selera dan kita harus hargai serta hormati. Selamat menghadapi tantangan politik yang tidak mudah. Di politik banyak peluang berbuat baik, tapi banyak sekali keterperosokan yang bisa membahayakan perjuangan kita," jelasnya.((WHS))