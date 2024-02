Pemilu 2024: Tingginya Pemilih Gen Z hingga Banjir Jadi Sorotan Media Asing

Valentine dan Potensi Putaran Kedua

Jakarta: Sejumlah media asing menyoroti jalannya Pemilu 2024 yang berlangsung serentak di seantero Indonesia pada hari Rabu ini, 14 Februari 2024. Proses pencoblosan Pemilu 2024 di luar negeri sudah dimulai lebih awal, namun penghitungan suaranya dilakukan hari ini.Banyak media asing menyoroti mengenai besarnya jumlah pemilih di Indonesia, terutama di kalangan Generasi milenial dan Gen Z. Menurut data KPU, daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2024 mencapai lebih dari 200 juta.Kantor berita CNN menuliskan judul "Indonesia election 2024: The world’s largest single day election is underway. Young voters will be decisive" yang menyoroti mengenai pemilih muda yang dapat menentukan pemenang dalam pemilu kali ini.BBC, kantor berita asal Inggris, menghadirkan informasi yang cukup detail mengenai kandidat presiden dalam Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan , Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo lewat judul "Indonesia election: Who are the presidential candidates?"India Today menghadirkan headline berjudul "Indonesians vote in world's biggest single-day election, floods jeopardise polling" yang melaporkan terjadinya banjir di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, di hari pemungutan suara.Angle serupa diangkat Miami Herald, yang menyebutkan adanya sejumlah titik banjir di Indonesia saat pemilu berlangsung. Disebutkan bahwa banjir di Demak, Jawa Tengah, bahkan membuat pemungutan suara di 10 desa ditunda.Baca juga: Masih Banjir, Pemungutan Suara 10 Desa di Demak Ditunda Sementara itu, media South China Morning Post (SCMP) melaporkan bahwa Prabowo Subianto merupakan kandidat terdepan lewat judul "Indonesia election 2024: polls close in 3-way race Prabowo Subianto is favoured to win."Namun SCMP juga menyebutkan adanya potensi Pemilu 2024 berlanjut ke putaran kedua, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni mendatang.Dari Turki, kantor berita Anadolu Agency melaporkan dimulainya proses penghitungan di saat proses pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB. Seperti beberapa media lain, Anadolu Agency, dengan headline, "Polls close, counting begins as millions cast ballots to elect new Indonesian leaders," juga menyebutkan terjadinya banjir di hari pemilu.Momen Valentine's Day di hari Pemilu 2024 diangkat menjadi pemberitaan oleh The Straits Times lewat judul "Indonesian voters greeted with chocolates, candy on Valentine's Day."Di Bali, salah satu tempat pemungutan suara menggunakan dekorasi serba merah muda dengan balon berbentuk hati. Selain mencoblos, para pemilih yang datang ke TPS 026 di Tunjungsari ini juga mendapat cokelat dan permen dari panitia.((WIL))