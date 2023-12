Kampanye AMIN Mengandalkan Gerakan Rakyat

Jakarta: Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan kampanyenya dengan Muhaimin Iskandar ( AMIN ) mengandalkan gerakan rakyat. Anies berkomitmen bertanggung jawab terhadap seluruh dukungan itu."Kalau kita rumah yang desain minimalis, tapi desain minimalis itu indah kok," kata Anies usai silaturahmi dengan Garda Matahari dan Muhammadiyah di Horison Suites Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023. Anies teringat pengalamannya saat menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Kampanye Anies kala itu juga mengandalkan gerakan rakyat."Dulu kita serba gerakan rakyat, sekarang juga begitu dengan poster rakyat dan baliho rakyat. Ini gerakan sesungguhnya bukan top down, tapi bottom up," ujar dia.Anies mengajak masyarakat yang menginginkan perubahan dan keadilan agar bergabung dengan gerakan itu. AMIN tidak memiliki bekal material melimpah namun menawarkan idealisme dan rekam jejak."Insyaallah utang moral yang kami miliki akan dilunasi dengan melaksanakan semua rencana untuk perubahan dan keadilan," papar dia.((AGA))