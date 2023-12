Tak Cuma Gimik, Timnas Imbau Sukarelawan Utamakan Visi dan Misi AMIN

Jakarta: Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said, mengimbau jaringan sukarelawan secara intens mengampanyekan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar daripada melakukan gimik politik.Sudirman mengajak para relawan AMIN bersama-sama membangun iklim politik yang edukatif, informatif, dan santun."Nilainya kan harus santun, tidak boleh menyerang orang, membuat black campaign, kemudian banyak menyampaikan gagasan, bukan sekadar gimik yang dangkal," kata Sudirman Said saat meresmikan Sekretariat Nasional Gerakan Rakyat di Jalan Antasari Nomor 37, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.Dia menjelaskan sudah saatnya sukarelawan harus naik kelas dengan menyebarluaskan gagasan paslon. Sehingga, publik bisa dengan cerdas mengikuti proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Lebih lanjut, Sudirman menambahkan untuk memenangkan hati rakyat, jaringan sukarelawan harus sejalan dengan visi dan misi capres-cawapres yang didukung karena "wajah" paslon tercermin dari para pelaku penggerak dukungan tersebut.Oleh karena itu, gagasan perubahan yang menjadi pokok pikiran AMIN harus disampaikan dengan benar kepada masyarakat.Sudirman menambahkan komunikasi para sukarelawan juga harus dilakukan secara berkesinambungan atau komprehensif. Sehingga, informasi mengenai pergerakan paslon bisa disampaikan dengan cepat dan terkini."Memenangkan hati rakyat adalah kerja besar. Tidak mungkin hanya satu kelompok sukarelawan, apalagi hanya orang per orang," ungkap mantan menteri ESDM itu.Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.((END))