PDIP: Menggunakan Haknya, Rakyat Telah Berhasil Hadapi Intimidasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya. Hal itu ia ungkapkan usai mengantarkan Megawati Soekarnoputri mencoblos di TPS 053 Kebagusan Dalam IV, Jakarta Selatan Rabu 14 Februari 2024.“Baru saja kami antarkan Ketum (Megawati) dan keluarga melaksanakan tugas konsitusionalnya sebagai Warga Negara yang baik untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Hasto.“Kami lihat bahwa antusiasme rakyat sangat besar untuk menggunakan hak pilihnya. Ini bentuk arus bawah dari rakyat ketika melihat ada praktik-praktik yang coba intimidasi dan mengebiri hak rakyat yang harusnya bebas memilih dengan hati nurani, maka justru mereka datang berbondong-bondong,” terang Hasto.Bahkan, di Luar Negeri juga menunjukkan atusiasme yang besar meskipun exit poll unggul 03, tapi kita semua tunggu hasil penghitungan quick count dilakukan 2 jam setelah pencoblosan,” kata Hasto.Selanjutnya, penghitungan suara sudah dilakukan dan di beberapa penghitungan cepat, Paslon Ganjar-Mahfudz menduduki peringkat tiga sementara. Kendati demikian, Hasto masih memupuk rasa optimisme bahwa hasil itu belum rampung, sehingga masih ada banyak kemungkinan untuk Paslon 03 menyusul.“Tentu saja kami optimis karena gerakan rakyat yang menggugat terhadap berbagai upaya penggiringan kekuasaan itu justru mendapatkan suatu respons balik berupa dukungan terhadap Pak Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan,” ungkap Hasto.“Maka kami mengatakan pemilu kali ini sebagai the moment of truth bagi kekuatan rakyat itu sendiri untuk menunjukkan bahwa kebenaran dalam politik tidak bisa dimanipulasi."Tapi, kata Hasto, ketika manipulasi masih terus menerus dilakukan dan dicermati lebih lanjut maka rakyat yang akan bergerak.“Sehingga hati-hati jangan memanipulasi suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang kami pegang sebagai moralitas di dalam Pemilu yang saat ini,” pungkas Hasto.Selanjutnya Megawati dan keluarga bakal memantau seluruh jalannya proses dan penghitungan suara di kediaman di Teuku Umar No. 27A. Nantinya ia akan didampingi sahabat-sahabat, termasuk para menteri dari PDIP dan juga Paslon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.((TIN))