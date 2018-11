Kiai Said Tegaskan NU Tak Berpolitik

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan sikap NU netral dalam kontestasi Pilpres 2019. Komitmen itu tetap dipegang teguh meski ada pihak yang mencoba menarik NU ke pusaran politik praktis."Kalau saya tegas NU tidak berpolitik. Adapun warga NU yang akan menggunakan hak politiknya silakan," tegas Said di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.Terkait ucapan Amien Rais yang mengancam Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nasir untuk bersikap di Pilpres 2019, Said enggan berkomentar banyak. Menurutnya, itu hak individu dan internal Muhammadiyah."Itu urusan Amien Rais dan Muhammdiyah," tuturnya.Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait sikap Haedar Nashir yang membebaskan kader Muhammadiyah menentukan sikap pada Pilpres 2019. Amien menyatakan bakal menjewer Haedar jika benar membuat kebijakan demikian."Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," kata Amien di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa, 20 November 2018.(YDH)