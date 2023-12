Elektabilitas Melampaui Ganjar-Mahfud, Timnas Anies-Muhaimin: Pertumbuhan Signifikan

Jakarta: Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ( AMIN ) merespons positif hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Dari hasil jajak pendapat, elektabilitas Anies-Muhaimin melampaui pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD."Saya rasa itu angka yang cukup bagus, menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup signifikan dalam waktu beberapa bulan terakhir," kata juru bicara (jubir) Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2023.Namun, Billy mengatakan Timnas Anies-Muhaimin lebih memercayai hasil survei internal. Angkanya mencapai 28-30 persen."Hasil internal dan beberapa survei yang kita rasa cukup objektif ya, saya enggak mau sebut lembaganya tapi saya rasa angka yang real dari Timnas AMIN sekarang adalah 28-30 persen," ucap Billy.Billy mengatakan Anies-Muhaimin menargetkan mampu menyentuh 40 persen. Kerja Timnas AMIN, relawan, dan simpatisan terus digenjot untuk mencapai target tersebut."Harapannya tadi saya sebutkan kita bisa sampai peak perfomance 40 persen, kita sujud syukur dan apa pun yang akan dilakukan untuk peningkatan elektoral tentu kami akan bantu," ujar Billy.CSIS mencatat elektabilitas Anies-Muhaimin mendapat presentase 26,1 persen. Kemudian, Prabowo-Gibran 43,7 persen dan Ganjar-Mahfud 19,4 persen.Survei CSIS dilaksanakan pada 13-18 Desember 2023. Jajak pendapat itu dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.300 responden.Metode yang digunakan, yakni multistage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.((AZF))