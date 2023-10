Tak Melulu Soal Balap, VICI & WD-40 Malah Edukasi Perawatan Kendaraan di Mandalika

Ahmad Garuda • 14 Oktober 2023 21:30



Lombok - Tak melulu bicara soal balapan, Sirkuit Mandalika juga didatangi oleh beragam produk yang ada kaitannya dengan otomotif seperti apparel berkendara dan cairan hingga komponen perawatan kendaraan. Salah satunya adalah Vici dan WD-40 yang hadir langsung di Mandalika. Mereka memboyong dua produk untuk perawatan kendaraan tersebut sekaligus sebagai edukasi buat pengunjung yang ada. Lantaran hadir sebagai produk perawatan untuk kendaraan, tentu mereka juga melakukan beberapa hal seperti edukasi buat para pemilik kendaraan yang datang ke sana. Misalnya WD-40 sebagai brand internasional menampilkan produk unggulan yang memiliki lebih dari 2.000 kegunaan yaitu WD-40 Multi Use Product (Produk Multi Guna) 412mL Smart Straw. Sementara Vici menghadirkan ragam steamer untuk mencuci kendaraan dan ragam hal yang bisa dicuci menggunakan steam. WD-40 dirancang khusus dengan 5 fungsi dasar yaitu anti karat, membersihkan, melindungi, melumasi, dan penetrasi. Juga hadir dengan desain kaleng terbaru yaitu Smart Straw akan memudahkan para penggunanya dalam pengaplikasian cairan WD-40 Multi Use Product. Chief of Vision (CoV) PT Bersamakita Karya Trinimandiri, Nicko Wirya Perdana sebagai Marketing Distributor Vici dan WD-40 menegaskan bahwa banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh cairan tersebut. "WD-40 Multi Use Product 412mL Smart Straw, memiliki lebih dari 2.000 fungsi serta memudahkan para penggunanya saat mengaplikasikan karena menggunakan teknologi Smart Straw. Dengan hadirnya kami di gelaran MotoGP Mandalika kali ini jadi harapan besar masyarakat Indonesia dapat tetap peduli terhadap perawatan kendaraan dan melihat dukunga besar Kami dalam gelaran otomotif di Indonesia," ujar Nicko. Produk dari WD-40 ini memiliki beberapa keunggulan yang mengutamakan keselamatan dan Kesehatan. Dari sisi keselamatan mereka menggunakan gas pelontar CO2 yang tidak berbahaya jika terkena percikan api sehingga lebih aman saat penggunaan. Lalu dari sisi Kesehatan yang dimana WD-40 menerapkan Zero Tolerance yang berarti WD-40 tidak mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu Kesehatan. Lantaran fungsinya sebagai pelindung dan produk perawatan kendaraan, tentu tak heran jika produk ini punya multi fungsi, melindungi logam dari karat dan korosi, menembus bagian yang tersangkut, menghilangkan kelembaban dan melumasi hampir semua hal. Bahkan menghilangkan lemak, kotoran dan banyak lagi berbagai permukaan barang / alat. "WD-40 sudah menjadi produk andalan bagi masyarakat untuk memudahkan aktivitas. Kami yakin dengan perayaan 70 tahun WD-40, akan semakin mengukuhkan WD-40 sebagai produk multi guna terpercaya di Indonesia," tutup Nicko. Sementara Vici, terdapat beberapa tipe yang juga mereka kenalkan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi perawatan lengkap kendaraan, mereka sudah memiliki lini produk pendukung yang saling melengkapi. Pada event akbar ini, booth Vici dan WD-40 Indonesia bisa dijumpai di Zona Bhinneka, Biker’s Lot, Sirkuit Mandalika pada 14-15 Oktober 2023.

WD-40 dirancang khusus dengan 5 fungsi dasar yaitu anti karat, membersihkan, melindungi, melumasi, dan penetrasi. Juga hadir dengan desain kaleng terbaru yaitu Smart Straw akan memudahkan para penggunanya dalam pengaplikasian cairan WD-40 Multi Use Product. Chief of Vision (CoV) PT Bersamakita Karya Trinimandiri, Nicko Wirya Perdana sebagai Marketing Distributor Vici dan WD-40 menegaskan bahwa banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh cairan tersebut.

"WD-40 Multi Use Product 412mL Smart Straw, memiliki lebih dari 2.000 fungsi serta memudahkan para penggunanya saat mengaplikasikan karena menggunakan teknologi Smart Straw. Dengan hadirnya kami di gelaran MotoGP Mandalika kali ini jadi harapan besar masyarakat Indonesia dapat tetap peduli terhadap perawatan kendaraan dan melihat dukunga besar Kami dalam gelaran otomotif di Indonesia," ujar Nicko.

Produk dari WD-40 ini memiliki beberapa keunggulan yang mengutamakan keselamatan dan Kesehatan. Dari sisi keselamatan mereka menggunakan gas pelontar CO2 yang tidak berbahaya jika terkena percikan api sehingga lebih aman saat penggunaan. Lalu dari sisi Kesehatan yang dimana WD-40 menerapkan Zero Tolerance yang berarti WD-40 tidak mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu Kesehatan.



Lantaran fungsinya sebagai pelindung dan produk perawatan kendaraan, tentu tak heran jika produk ini punya multi fungsi, melindungi logam dari karat dan korosi, menembus bagian yang tersangkut, menghilangkan kelembaban dan melumasi hampir semua hal. Bahkan menghilangkan lemak, kotoran dan banyak lagi berbagai permukaan barang / alat.



"WD-40 sudah menjadi produk andalan bagi masyarakat untuk memudahkan aktivitas. Kami yakin dengan perayaan 70 tahun WD-40, akan semakin mengukuhkan WD-40 sebagai produk multi guna terpercaya di Indonesia," tutup Nicko.



Sementara Vici, terdapat beberapa tipe yang juga mereka kenalkan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi perawatan lengkap kendaraan, mereka sudah memiliki lini produk pendukung yang saling melengkapi. Pada event akbar ini, booth Vici dan WD-40 Indonesia bisa dijumpai di Zona Bhinneka, Biker’s Lot, Sirkuit Mandalika pada 14-15 Oktober 2023.



